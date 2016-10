Blumendiener24

Die Idee von Blumendiener24 entstand aus der fortschreitenden Nutzung des Internets als Vertriebskanal vor circa eineinhalb Jahren, sodass sich schnell die Frage auftat: Wie kann ich meinen Blumenstrauß als Einzelhändler online anbieten?



Sowohl der Aufbau, die Kosten, als auch die Pflege der eigenen Internetpräsenz war mit zu viel Aufwand verbunden. Also wurde die Marke Blumendiener24 ins Leben gerufen, die den Einzelhändlern die Lösung des Problems vorstellt:



Blumendiener24 bietet die Möglichkeit Blumensträuße online zu verkaufen und zu versenden. Dabei können Sie als Partner von Blumendiener24 ihre eigene Internetpräsenz ermöglichen und ihre Blumen online verkaufen.

Blumendiener24 hebt sich durch seine Einzigartigkeit besonders hervor:

Für Sie als Partner stellen wir eine kundenfreundliche und einfache Lösung eines Onlinebestellservices in Form einer Plattform für den Blumenfachhandel in Ihrer Region zur Verfügung.



Drei verschiedenen Shopoptionen bieten unterschiedliche Möglichkeiten der Shopgestaltung und Auswahl an Produkten, um einen maßgeschneiderten Auftritt Ihres Blumenfachhandels im Internet zu verbreiten. Die technische Aufbereitung wird dabei von Blumendiener24 übernommen, sodass ein zeit- und saisongemäßes Auftreten Ihrer Online-Präsenz garantiert wird. Zusätzlich kümmert sich Blumendiener24 um die Rechnungsstellung und sichere Bezahlung- so entsteht für Sie kein Risiko.

Auch wenn Sie schon eine Internetpräsenz anbieten, wird durch Blumendiener24 ihr Online-Marketing und Ihr Kundenkreis erweitert, indem Kunden durch Blumendiener24 auf Ihre Homepage weitergeleitet werden.



Nun kann der Kunde entweder über Ihre eigene Online-Präsenz oder über die Seite Blumendiener24 mit einem Klick einen Blumenstrauß oder andere Wunschartikel online bestellen und versenden. Blumendiener24 sendet Ihnen den Auftrag zu und Sie führen ihn aus. Der Blumenstrauß wird dann vom Kunden selbst abgeholt oder von Ihnen ausgeliefert.





Warum sollten Sie jetzt Partner werden?



Wir bieten eine einfache, kostengünstige, sichere und individuelle Lösung für den Online-Verkauf von Blumensträußen bei dem sich Blumendiener24 um Ihren Online-Auftritt kümmert und Sie Ihre langjährige floristische Kompetenz einbringen!

Wir möchten Sie davon überzeugen ein Teil von Blumendiener24 zu werden und Ihre Online-Präsenz effizient zu gestalten, also registrieren Sie sich jetzt!



Weitere Informationen finden Sie auch auf unsere Homepage.







https://blumendiener24.de/



Cord Hoppe

Geschäftsführer

lars.heinemann(at)blumendiener24.de

00421 - 917 - 927730

Flower Brothers OÜ

Vabaduse pst 179f

10921

Tallinn

Estland



Blumendiener24

Firma: Blumendiener24

Ansprechpartner: Lars Heinemann

Stadt: Tallinn (Tallinn, Estonia)

Telefon: 00421 - 917 - 927730



