IT-Sicherheit beim Outsourcing Partner: Die drei wichtigsten Kriterien

Gemeinsame rechtliche Grundlage, gute Kommunikation, qualifizierte Ressourcen - auf diese drei Kriterien kommt es an.

(firmenpresse) - Es ist kein Geheimnis, dass komplexe IT-Aufgaben immer öfter ausgelagert werden - das spart Zeit und Geld. Dabei rücken Sicherheitsfragen in den Vordergrund. Beim Outsourcing geht es darum, die IT-Aufgaben in die Hände eines externen Partners zu legen und das erfordert ein gewisses Vertrauen, das auf einer festen Grundlage basieren sollte.



Auf einen guten Fachmann können Sie sich ruhig verlassen, aber ihn muss man zuerst finden. Die Zusammenarbeit mit einem Outsourcing Partner wird im wesentlichen von drei Kriterien bestimmt:



-Gemeinsame rechtliche Grundlage;

-Gute Kommunikation;

-Qualifizierte Ressourcen;



Jedes von dieser drei Kriterien trägt zur Sicherheit Ihres IT-Projektes bei, sowie zu der Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur im Allgemeinen. Ein gut vorbereiteter Vertrag und eine technische Spezifikation hilft Zeit und Budget zu sparen. Durch gute Kommunikation lassen sich Anpassungen schnell vornehmen und eventuelle Sicherheitslücken schließen. Ohne qualifiziertes Personal läuft gar nichts - nicht wenn Sie eine qualifizierte Lösung suchen.

Für uns spielt die IT-Sicherheit eine sehr große Rolle und wir können Ihnen versprechen, dass wir ein perfektes Konzept zu bieten haben, welches alle Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Das heißt, Sie bekommen Verfahren und Maßnahmen aufgezeigt, die ein hochwertiges Sicherheitsniveau garantieren können.

Mehr zum Thema in unserem Blogbeitrag "IT Sicherheit mit Outsourcing Partner: die drei wichtigsten Kriterien".



AMgrade GmbH ist ihre Outsourcing Agentur mit Sitz im Technologiezentrum Koblenz und einem weiteren Standort in Osteuropa.



Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung komplexer Web- und App Anwendungen. In unserem Team arbeiten viele hochqualifizierte Senior-Entwickler, Grafikdesigner und Projektmanager. Durch unsere High-End Entwicklungsprozesse garantieren wir schnelle Lieferzeiten und maximale Produkt-Qualität.









