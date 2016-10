Plenartagung des Europäischen Parlaments / 24. bis 27. Oktober 2016 - Schwerpunkte

(ots) - Ergebnisse des Gipfels vom 20.-21.

Oktober, EU-Prioritäten und Ziele für 2017, EU-Haushalt 2017 und

Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR), Debatte

über Fortschritte bei Sicherheitsthemen, gemeinsame

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage und vieles mehr



Im Rahmen der Plenartagung vom 24. bis 27. Oktober 2016 wird das

Europäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themen

beraten:



Am Mittwochmorgen werden die Abgeordneten über die Ergebnisse des

EU-Gipfels vom 20. - 21. Oktober mit den Präsidenten des Rates und

der Kommission, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker, diskutieren. Zur

Aussprache kommen voraussichtlich das weitere Vorgehen beim

Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der EU und Kanada (CETA)

sowie die Beziehungen zwischen der EU und Russland.



Am Dienstagnachmittag steht das Arbeitsprogramm der EU-Kommission

für 2017 zur Debatte. Die Aussprache wird Grundlage einer neuen

gemeinsamen Erklärung, die erstmals von den Präsidenten des

Parlaments, des Rates und der Kommission im Dezember unterzeichnet

werden soll und die EU-Prioritäten und Ziele für das kommende Jahr

enthalten wird.



Am Dienstag (Debatte) und Mittwoch (Abstimmung) werden die

Abgeordneten ihre Position zum EU-Haushalt 2017 festlegen, bevor sie

im November mit dem Rat einen Kompromiss aushandeln. Das Parlament

wird voraussichtlich mehr Finanzmittel verlangen, um jungen Menschen

bei der Jobsuche zu helfen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und

Drittländer zu unterstützen, damit weniger Flüchtlinge nach Europa

kommen. Es wird erwartungsgemäß alle vom Rat im Haushaltsentwurf

verlangten Kürzungen rückgängig machen. Der Entschließungsentwurf zur

MFR 2014-2020 hebt hervor, dass bereits der EU-Haushalt für 2017

allen in Bezug auf die Überarbeitung des MFR beschlossenen Änderungen



Rechnung tragen muss.



Am Dienstagnachmittag diskutieren die Abgeordneten über

Fortschritte bei der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen auf

EU-Ebene und künftige Herausforderungen.



EU-Kommissar Pierre Moscovici stellt die neuen Vorschläge der

Kommission zur Körperschaftssteuer vor. Das Paket wird unter anderem

die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) enthalten.



Weitere Themen: Grenzwerte für industrielle Transfettsäuren (TFA)

(Dienstag/ Mittwoch), Barrierefreier Web-Zugang für Behinderte und

ältere Menschen (Dienstag), Debatte zur Pressefreiheit in der Türkei

(Mittwoch/ Donnerstag).



Die Plenarwoche bietet noch viele weitere interessante Themen. Die

gesamte Tagesordnung der Plenarwoche finden Sie hier:

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/plenary



Der ausführlichen Newsletter zur Plenartagung: http://ots.de/9ffPW



Die Plenartagung im Livestream:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule



Aktuelle Informationen bei Twitter:

https://www.twitter.com/Europarl_DE und

https://www.twitter.com/EPinDeutschland



Der Oktober-Newsletter des Informationsbüros des Europäischen

Parlaments in Deutschland: http://ots.de/RdBKP.







Pressekontakt:

Europäisches Parlament

Informationsbüro in Deutschland

Judit Hercegfalvi, Presseattachée

Tel.: 030 2280 1080

judit.hercegfalvi(at)ep.europa.eu



Original-Content von: Europ?isches Parlament, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Europäisches Parlament

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 13:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1415377

Anzahl Zeichen: 3788

Kontakt-Informationen:

Firma: Europäisches Parlament

Stadt: Berlin/Straßburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung