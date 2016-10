Endspurt zur Prüfungs-Vorbereitung: Jetzt durchstarten und einen von zehn Zugangscodes zu SchulLV gewinnen

In sechs Monaten müssen über 800.000 Schüler Abschlussprüfungen bestehen. Wer jetzt anfängt, steigert seine Chancen auf einen guten Abschluss. Experten von der Dr. Sussieck-Schule bieten Hilfe an.

(firmenpresse) - Rechtzeitig vorbereiten

Die Private Nachhilfeschule Dr. Sussieck ist seit vielen Jahren Spezialist, wenn es um die Vorbereitung auf Prüfungen geht. Seit dem letzten Schuljahr bietet sie sogar ein Probeabitur an, bei dem die Schülerinnen und Schüler authentische Erfahrungen machen können, bevor es ernst wird. In den Vorbereitungskursen wird der Unterrichtsstoff aus den letzten beiden Jahr gezielt aufgearbeitet und wiederholt. Die ersten Prüfungsvorbereitungskurse in allen Fächern bietet die Private Nachhilfeschule schon in den Herbstferien an. Auch in den Weihnachtsferien und Faschingsferien, sowie samstags laufen die Kurse.



Geplant lernen

"Damit kein Stress entsteht, ist eine gute Planung absolut wichtig", weiß Dr. Cornelia Sussieck, Inhaberin der privaten Nachhilfeschule in Schwetzingen aus fast 30 Jahren Erfahrung. "Die Prüfungen finden in verschiedenen Fächern statt, deshalb muss man die Zeit fürs Lernen gut auf die einzelnen Fächer aufteilen." Sie empfiehlt, einen über sichtlichen Kalender mit allen Terminen bis zu den Prüfungen anzulegen und bietet allen Hilfe bei der Erstellung des Pflichtenkalenders an.



Erfolg mit SchulLV

Eine Besonderheit hält die Nachhilfeschule in diesem Jahr für die Schüler bereit, die in einer Abschlussklasse oder der vorletzten Klasse ihrer Schule sind und sich bis zum 15. November für einen Prüfungskurs oder regelmäßige Nachhilfe (mindestens 6 Monate) anmelden. Unter ihnen verschenkt die Private Nachhilfeschule insgesamt zehn persönliche Zugangscodes zum Online-Portal SchulLV PLUS mit einem Einzel-Wert von über 200 Euro. "Mit diesem Geschenk bedanken wir uns bei all den Prüflingen, die sich uns in den vielen Jahren anvertraut haben", sagt Dr. Sussieck.



Anmeldeformulare sind auf der Homepage der Nachhilfeschule zu finden. www.sussieck.de. Telefonisch steht Dr. Sussieck gerne für alle Fragen rund um



Schule, Nachhilfe und Prüfungen zur Verfügung: 06202 12260.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sussieck.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Private Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck und Partner GbR

Leseranfragen:

Grenzhöfer Straße 3, 68723 Schwetzingen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 21.10.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415378

Anzahl Zeichen: 2297

Kontakt-Informationen:

Firma: Private Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck und Partner GbR

Ansprechpartner: Dr. Cornelia Sussieck

Stadt: Schwetzingen

Telefon: 06202 12260



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.