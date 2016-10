Harbarth: SPD-Vorschlag eines reinen Islamistengefängnisses ist brandgefährlich

(ots) - Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll sich um Prävention

und Betreuung in Haftanstalten kümmern



Nach dem Suizid des terrorverdächtigen Syrers Jaber Albakr in der

JVA Leipzig wird über die Konsequenzen diskutiert. Dazu erklärt der

Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan

Harbarth:



"Den Vorschlag der SPD, gesonderte Islamistengefängnisse

einzurichten, halte ich für brandgefährlich. Dieser Vorschlag bringt

überhaupt nichts. Im Gegenteil, er führt dazu, dass potenzielle

Terroristen einen Erfahrungsaustausch im Gefängnis praktizieren, neue

Netzwerke bilden können und möglicherweise noch viel gefährlicher

wieder entlassen werden. Zur Recht hat daher Bundesjustizminister

Heiko Maas diesen Vorschlag seiner Fraktion schnell einkassiert.



Richtig ist aber, dass wir zwingend mehr in den Blick nehmen

müssen, was in den Gefängnissen passiert. Wir haben unter anderem

dafür gesorgt, dass sich schon sehr frühzeitig strafbar macht, wer in

terroristischer Absicht ausreisen will. Je mehr Islamisten wir

inhaftieren, desto größer wird die Herausforderung, vor der unsere

Haftanstalten stehen. Denn wir dürfen diese Menschen nicht einfach

nur einsperren und dann sich selbst überlassen. Damit bleiben sie

eine Gefahr für sich selbst und für andere. Zudem besteht natürlich

auch immer die Gefahr, dass sie Mithäftlinge mit in ihre krude

Gedankenwelt hineinziehen. Häufig entstehen so

Radikalisierungsprozesse erst in der Haft.



Der Ausbau von Prävention und Betreuung in Haftanstalten ist eines

der zentralen Themen der nächsten Jahre. Hier sind die Länder in

erhöhtem Maße gefragt. Hessen zum Beispiel hat dies früh erkannt. Der

Bundesjustizminister sollte schnellstens für einen

Erfahrungsaustausch in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum

Präventions- und Deradikalisierungsbereich sorgen. Nur gemeinsam mit



den Ländern werden wir den außerordentlichen Herausforderungen des

extremistischen Islamismus in den Gefängnissen auf Dauer wirksam

begegnen können."







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 13:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1415379

Anzahl Zeichen: 2570

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung