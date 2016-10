Das Erste / "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 23. Oktober 2016, um 18:30 Uhr im Ersten

(ots) - Geplante Themen:



Deutschlands Rolle in der Welt: Staatspräsidenten auf der Berliner

Couch / Eine sehr klare und sehr harte Aussprache soll es in Berlin

gegeben haben. Das machten die Regierungs-Chefs aus Deutschland und

Frankreich nach dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin

klar. Und doch scheint es so, dass der Gesprächsfaden zwischen

Russland und der westlichen Welt gerade in Berlin aufrecht erhalten

wird. Warum? Die Gründe sind wohl vielfältig: Die europäischen

Partnerländer geben die Verantwortung offenbar gern an Deutschland

ab. Großbritannien ist zudem mit dem Brexit beschäftigt. Und die USA

wirken durch einen harten Präsidentschaftswahlkampf geschwächt. Trotz

des bevorstehenden Bundestagswahlkampfes ziehen die Bundeskanzlerin

und der Außenminister im Wesentlichen an einem Strang.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier saß am Verhandlungstisch.

Am Sonntag kommt er zu uns live in den "Bericht aus Berlin".

(Autorin: Kristin Schwietzer) Studiogespräch mit Bundesaußenminister

Frank-Walter Steinmeier



Terror-Gefahr: Was erwarten wir vom Bundesnachrichtendienst? / Der

erste Hinweis auf einen geplanten IS-Terroranschlag in Deutschland

kam wohl von einem US-Geheimdienst. Erst mit diesen Informationen aus

dem Ausland konnten die deutschen Sicherheitsbehörden den inzwischen

verstorbenen Verdächtigen Jaber al-Bakr ausfindig machen. Und so

einen Sprengstoff-Anschlag am Berliner Flughafen Tegel offenbar nur

knapp verhindern. Doch warum kam der deutsche

Auslandsnachrichtendienst BND nicht selbst an diese so brisante

Information? Nun hat der Bundestag zwei neue Gesetze auf den Weg

gebracht. Einerseits soll der BND mehr Möglichkeiten bekommen,

Kommunikation zu überwachen. Andererseits soll er strenger überwacht

werden. Doch reichen diese Gesetze aus, damit der BND schlagkräftiger

wird? (Autor: Robin Lautenbach)





Der Kampf ums Kanzleramt: Erst die Taktik, dann die Kür / Tritt

Angela Merkel noch mal zur Wahl an? Oder reichen ihr drei

Wahlperioden als Kanzlerin? Bislang sagt die CDU-Chefin mantraartig:

Die Entscheidung falle "zum gegebenen Zeitpunkt". Doch dieser dürfte

bald gekommen sein. In jedem Fall - deutlich vor dem CDU-Parteitag

Anfang Dezember. Fraglich nur, ob sie auch die nötige Unterstützung

von der Schwesterpartei CSU bekommt. In der Flüchtlingspolitik liegen

Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer jedenfalls noch weit auseinander.

Noch spannender dürfte die Kanzlerkandidaten-Frage für die SPD sein.

Solange sich Merkel nicht öffentlich erklärt hat, will sich auch

Sigmar Gabriel nicht festlegen. Der SPD-Chef hat angeblich das erste

Zugriffsrecht innerhalb seiner Partei. Und doch muss er sich erst

noch gegen parteiinterne Rivalen behaupten. Allen voran: Martin

Schulz. Dessen Amtszeit als Präsident des EU-Parlaments läuft im

Januar ab. Eine Anschluss-Verwendung wird dringend gesucht. Warum

also nicht Bundeskanzler? Prominente Unterstützer hätte Schulz. Nicht

zuletzt den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Der

"Bericht aus Berlin" über den Endspurt bei der Kandidaten-Kür.

(Autor: Oliver Köhr)



Moderation: Thomas Baumann



Weitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nach

Ausstrahlung unter www.berichtausberlin.de







Pressekontakt:

ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,

E-Mail: presse(at)ard-hauptstadtstudio.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 13:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1415380

Anzahl Zeichen: 3839

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung