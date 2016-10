(Korrektur: Katja Wildermuth ab Dezember neue Leiterin des NDR Programmbereichs Kultur und Dokumentation, 21.10.2016, um 12:03 Uhr)

(ots) - Datums-Korrektur 1. Absatz: Der NDR Verwaltungsrat

hat in seiner Sitzung am Freitag, 21. Oktober, dem Vorschlag zur

Berufung von Katja Wildermuth zugestimmt (nicht am 16. September).



Es folgt die korrigierte Pressemitteilung:



Neue Programmbereichsleiterin Kultur und Dokumentation in der

Programmdirektion Fernsehen des NDR wird ab 1. Dezember Dr. Katja

Wildermuth. Die Journalistin folgt Patricia Schlesinger nach, die zur

Intendantin des RBB gewählt wurde. Der NDR Verwaltungsrat hat am

Freitag, 21. Oktober, in Hamburg dem Vorschlag von Intendant Lutz

Marmor zur Berufung Wildermuths zugestimmt.



Katja Wildermuth (51) wurde in Berlin geboren. In München

studierte sie Deutsch, Geschichte und Sozialkunde. Nach dem

Staatsexamen war sie ab 1990 zunächst Dozentin am Institut für Alte

Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität, wo sie auch

promovierte. Ab 1994 war sie als feste freie Autorin beim MDR tätig,

darunter für das Politikmagazin "Fakt" und die tägliche

Magazinsendung "Brisant" im Ersten. 2001 stellte der MDR Katja

Wildermuth als Redakteurin im Zeitgeschehen ein. Seit 2004 leitet sie

in Leipzig die Redaktion Geschichte und Dokumentarfilm und ist

stellvertretende Programmbereichsleiterin Geschichte, Gesellschaft

und Natur des MDR.



Hinweis: Pressefoto auf Anfrage bei NDR Presse und Information /

Fotoredaktion (Tel. 040 4156-2305) oder unter www.ARD-Foto.de







