Im Dunkeln ist gut "Frühstück".

Der Herbst hält bahnbrechend, bunt und erfrischend Einzug in den Alltag. Zeit, sich wieder ganz spezielle Momente der Ruhe zu gönnen.

Morgengold bringt's - backfrisch und lecker!

(firmenpresse) - Während im Frühling die Natur zum Leben erwacht, bereitet sie sich im Herbst auf die nahende Winterruhe vor. Die Blätter verändern ihre Farbe und der Wald erstrahlt bei Sonnenschein in einem goldenen Glanz. Der Herbst ist für viele Menschen die schönste Jahreszeit - es wird wieder Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden gelebt!

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, werden die Kerzenleuchter, Teelichter und diverse Leuchtmittel wieder aktiv, um eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Neben Wärme und Kerzenlicht spielen Düfte eine sehr wichtige Rolle, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Duftkerzen in allen verschiedenen Geschmacksrichtungen haben nun wieder Hochkonjunktur. Bei einer heißen Tasse duftenden Tees oder Kaffees ist das Wohlfühlklima garantiert und es kann neue Energie aufgetankt werden.

Gemütlich sollte es auch am Morgen gehandhabt werden. Ein stärkendes Frühstück mit einem Heißgetränk, frischem Obst und anderen köstlichen Frühstücksbegleitern gibt Energie für den Tag. Wieder spielt hier ein Duft eine große Rolle: Der Duft von frischen Brötchen für das Frühstück liegt in der Luft und weckt die Lust auf die erste Mahlzeit des Tages!

Damit man nicht in den frühen Morgenstunden in der Kälte und Dunkelheit den Weg zum Bäcker auf sich nehmen muss, übernehmen die Morgengold Frühstücksdienste an sieben Tagen in der Woche diesen Weg und liefern ofenfrische Brötchen und Backwaren direkt bis an die Haustür.

Die bequem online bestimmte Auswahl der gewünschten Brötchen und Backwaren für das Frühstück wird in den Backstuben der jeweiligen Bäckerei-Betriebe von den Service-Fahrern der www.morgengold.de Frühstücksdienste entgegengenommen und auf dem direkten Weg an ihren Bestimmungsort gebracht.

Damit die Qualität den Ansprüchen der Morgengold Frühstücksdienste und ihren Kunden gerecht wird, arbeitet der Frühstückservice ausschließlich mit ausgesuchten Bäckerei-Betrieben zusammen, in denen noch das ursprüngliche Handwerk ausgeübt wird.

Mit den Morgengold Frühstücksdiensten organisiert man sich auf bequeme und zeitsparende Art und Weise das Frühstück, ohne den Fuß vor die Tür gesetzt zu haben.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ein herrlicher Start in den Tag. Kälte, Regen und Dunkelheit bekommen beim gemütlichen Frühstück mit frischen Brötchen und Backwaren einen ganz besonderen Charme. Einmal tief Luft holen, abschalten und zu neuer Energie zurückfinden.





Morgengold bringt Ihnen Brot, Brötchen, Brezeln und vieles mehr ofenfrisch direkt an Ihre Haustür. 1979 in Augsburg gegründet und seit 1991 im Franchise betrieben, ist Morgengold Frühstücksdienste Marktführer im Backwaren-Homedelivery. An sieben Tagen in der Woche liefert Morgengold sämtliche Backwaren pünktlich zum Frühstück an die Haustür. Modernste EDV und die konsequente Nutzung neuer Medien ermöglichen eine Neu- oder Umbestellung noch bis (teilweise) 17 Uhr des Vortages. Sämtliche Produkte werden von lokalen Bäckereien bezogen und von selbstständigen Unternehmern, sogenannten Franchise-Nehmern und deren Mitarbeiter, ausgeliefert.

Morgengold Frühstücksdienste Franchise GmbH

