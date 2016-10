lst Zucker Gift? Das neue Anti-Zucker-Buch mit Prof. Lustig auf Ecobookstore

(firmenpresse) - Der US-Wissenschaftler und Buch-Autor gilt schon seit Jahren als einer der prominenten Vertreter der Anti-Zucker-Bewegung. In seinem aktuellen Buch "Die bittere Wahrheit über Zucker" will Prof. Lustig die Sichtweise auf die "süße Belohnung" radikal verändern. Den provokanten Titel meint der Buch-Autor sehr ernst. Denn er macht die immer größeren Mengen von Zucker in den Lebensmitteln für die epidemieartige Steigerung verantwortlich. Gleichzeitig eröffnet er seinen Lesern aber auch die Chance auf ein gesünderes Leben: mit wissenschaftlich fundierte Strategien und konkreten Tipps, wie man sinnvoll Gewicht verlieren und fit werden kann.

Als Arzt hat der Buchautor jahrzehntelang übergewichtige Kinder behandelt, und ist der Epidemie "Übergewicht" und im Zentrum dessen den "Zucker" auf den Grund gegangen. Er blickt damit auf jahrzehntelange Erfahrung aus seiner Praxis und Forschung zurück, die er dem Problem "Übergewicht" gewidmet hat - mehr als die allermeisten seiner Kritiker. Der Wissenschaftler macht den hohen Zuckerkonsum auch für viele andere Krankheiten verantwortlich, vor allem den Zusatzstoff Fruktose. Man müsse ihn daher auf eine Stufe mit Tabak und Alkohol stellen. Fruchtzucker mache zwar nicht abhängig. Er sei aber allgegenwärtig in Fertiglebensmitteln, sein Konsum damit praktisch unvermeidbar. Er fordert daher eine Zucker-Regulierung: Politik, aber auch Lebensmittelindustrie seien in die Pflicht zu nehmen. Mit der Lektüre seines Buches auf Ecobookstore kann jeder selbst entscheiden, wieviel bittere Wahrheit sein Körper verträgt - und kann auch Alternativen wählen, z.B. in Form von süßem und gesundem Obst.

Mehr zu dem Thema "Zucker" und "Ernährung" auf Ecobookstore: Sowohl der Buch-Autor Prof. Robert Lustig als auch viele andere engagierte Autoren bieten mit ihrer Lektüre Wissen und Know How, wie man nachhaltig und gesund leben kann. "Die bittere Wahrheit über Zucker" umfasst 350 Seiten und gibt es bei Ecobookstore.





http://www.ecobookstore.de



Über Ecobookstore: der grüne Online-Versandhandel ist ein Produkt von Macadamu, einem Familienunternehmen aus dem Westallgäu. Im März wurde der Themenbereich E-Commerce mit dem Online-Shop Ecobookstore eröffnet, der in Kooperation mit dem deutschen Traditionsunternehmen Libri GmbH betrieben wird. Mit knapp 6 Millionen Artikeln, einer schnellen und versandkostenfreien Lieferung von Büchern und der Unterstützung des Klima- und Umweltschutzes bietet Ecobookstore eine faire und ökologische Alternative zu Amazon.

