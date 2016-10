Schiewerling/Stegemann: Faire Bedingungen in der Zeitarbeitsbranche

(ots) - Bundestag verabschiedet Reform des

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes



Am heutigen Freitag hat der Deutsche Bundestag ein neues

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verabschiedet. Dazu erklären der

arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling, sowie der zuständige

Berichterstatter Albert Stegemann:



Karl Schiewerling: "Wenige schwarze Schafe beschmutzen das Image

der Zeitarbeits-Branche. Mit dem neuen Gesetz wollen wir jetzt

flächendeckend einen fairen und geregelten Wettbewerb auf dem

Arbeitsmarkt sicherstellen. Dazu zählt auch die Einführung einer

Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten und Equal Pay nach 9 Monaten.

Wir verhindern Missbrauch und stärken die Branche.



Das ist wichtig, denn Zeitarbeit ist als

Flexibilisierungsinstrument für den Arbeitsmarkt unverzichtbar. Sie

bietet Unternehmen die Möglichkeit, flexibel auf Auftragslagen zu

reagieren und entsprechend zu wirtschaften. Auch für Arbeitnehmer ist

Zeitarbeit attraktiv: Hochqualifizierte Fachkräfte können

auftragsbezogen arbeiten und Geringqualifizierte bekommen durch

Zeitarbeit die Möglichkeit auf einen niedrigschwelligen Jobeinstieg.



Erfreulich ist auch, dass wir die Tarifpartner stärken. Sie dürfen

durch flexible Abweichungsmöglichkeiten tarifliche

Sondervereinbarungen treffen, die den Bedürfnissen der gelebten

Praxis gerecht werden. Diese Regelung stärkt die Zeitarbeit und kommt

vor allem auch den Arbeitnehmern zu Gute. Die Tarifpartner können

schließlich am besten entscheiden, was für ihre Mitarbeiter sinnvoll

ist."



Albert Stegemann: "Als CDU/CSU haben wir uns im parlamentarischen

Verfahren vor allem dafür eingesetzt, dass die neuen Regelungen für

alle Beteiligten praxistauglich sind. Wir freuen uns daher, dass wir

neben den tariflichen Ausgestaltungsmöglichkeiten ein



Übergangszeitraum bis zum 1. April 2017 für das Inkrafttreten

vereinbaren konnten. Dies gibt Arbeitnehmern und betroffenen

Unternehmen sowie den Sozialpartnern Zeit, sich auf die kommenden

Änderungen vorzubereiten.



Darüber hinaus haben wir klargestellt, dass Verstöße gegen das

Gesetz nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geahndet werden

müssen. Für rechtschaffende Unternehmen bringt dies Rechtssicherheit,

dass im Falle von Anwendungsfehlern nicht sofort unangemessen hohe

Sanktionen drohen. Schließlich ist im Gesetz eine Evaluation

vorgeschrieben. Somit werden wir die konkreten Auswirkungen zukünftig

beobachten."







