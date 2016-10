Holzenkamp/Mahlberg: Grün gehört zu unseren Lebensgrundlagen

(ots) - Gartenbausektor stärken und zukunftsfest machen



Am heutigen Freitag wird der Deutsche Bundestag einen Antrag zum

Gartenbau in Deutschland beraten. Dazu erklären der Vorsitzende der

Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz-Josef Holzenkamp, und der

zuständige Berichterstatter Thomas Mahlberg:



"Mit einem jährlichen Umsatz von rund 78 Milliarden Euro und

700.000 Mitarbeitern ist der Gartenbau ein wichtiger und vielfältiger

Wirtschaftszweig, vor allem in den ländlichen Regionen Deutschlands.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt sich deshalb dafür ein, die

gartenbaulichen Betriebe gezielt zu stärken und auch für die Zukunft

gut aufzustellen. Dies ist nicht zuletzt wichtig, da Grün - in Form

von Obst, Gemüse, aber auch urbanen Grünflächen - zu unseren

Lebensgrundlagen gehört.



Auf Initiative der Unionsfraktion beschäftigt sich der Deutsche

Bundestag erstmalig umfassend mit dieser wichtigen Branche. Im Fokus

stehen dabei eine weitere Angleichung EU-weiter wettbewerbsrelevanter

Regelungen sowie der europäische Patent- und Sortenschutz. Auch bei

der Absatzförderung sind nach Meinung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

die Stellung aller Produkte des Gartenbaus zu verbessern und die

Selbstvermarkter stärker zu unterstützen. Zudem sollen die laufenden

nationalen und europäischen Forschungsvorhaben besser für den

Gartenbau nutzbar gemacht werden, um den bestehenden

Forschungsbedarf, beispielsweise im Bereich Energieeffizienz,

Pflanzengesundheit oder Züchtungen, besser abdecken zu können.



Beim Thema "Grün in der Stadt" muss nach Ansicht der Union

sichergestellt werden, dass städtisches Grün nicht zum Opfer

kommunaler Sparmaßnahmen wird. Denn gut erreichbare und gepflegte

Grünflächen verbessern das Stadtklima, stärken das soziale

Miteinander und steigern die Attraktivität der urbanen Räume als



Wohn- und Wirtschaftsstandorte sowie als Tourismusziel.



Fachkräftemangel, Klimawandel, gestiegene Anforderungen an die

Energieeffizienz und ressourcenschonende Produktion sowie

Struktur-veränderung in den Handelsbeziehungen - angesichts der

vielfältigen Herausforderungen, vor denen der deutsche Gartenbau

steht, ist politischer Rückhalt für die Branche dringend geboten.

Diese Rückendeckung kommt von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion."







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 13:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1415395

Anzahl Zeichen: 2923

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung