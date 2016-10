Information Builders erzielt Spitzenplatzierung im BARC BI Survey 2016

(firmenpresse) - Eschborn, 21. Oktober 2016 – Information Builders erreichte im BARC BI Survey 16, der weltweit größten Umfrage unter Business-Intelligence-Anwendern, in den Kategorien „Business Benefits“, „Operational BI“, „Flexibility for Users“ und „Vendor Support“ Spitzenwerte.



Information Builders, ein führender Anbieter von Business Intelligence (BI), Analytics-, Datenintegritäts- und Integrationslösungen, wurde in der weltweiten Umfrage BI Survey 16 von BI-Anwendern als Top-Anbieter in zahlreichen Kategorien eingestuft. Die Umfrage führte der deutsche Marktforscher BARC (Business Application Research Center) durch.



In der Umfrage erreichte Information Builders bei verschiedenen Key Performance Indicators (KPIs) Spitzenergebnisse. So übertraf das Unternehmen den Wettbewerb in den Kategorien Business Benefits, Operational BI, Flexibility for Users sowie Vendor Support in den beiden Marktsegmenten „Large Enterprise BI Platforms“ und „Large International BI Vendors“. Solch hohe Bewertungen erhält Information Builders bereits seit Jahren. In den Kategorien Operational BI und Vendor Support ist der Anbieter beispielsweise seit 2013 die Nummer eins. Die BI- und Analytics-Plattform WebFOCUS wird seit 2013 im Segment „Large Enterprise BI Platforms“ als erstklassig eingestuft und konnte zugleich kontinuierlich ihre Position im Marktsegment „Large Enterprise BI Platforms“ verbessern. Insgesamt ist Information Builders im Segment „Large Enterprise BI Platforms“ der beste BI-Anbieter in 19 Kategorien und in weiteren sechs führend. Bei „Large International BI Vendors“ nimmt das Unternehmen in 13 Kategorien eine Führungsposition ein.



Die Teilnehmer des BI Survey nannten als wesentliches Unterscheidungsmerkmal vom Wettbewerb die Flexibilität und den Funktionsumfang von WebFOCUS. Auch die Self-Service-Unterstützung der Plattform wurde sehr gelobt. So unterstützt WebFOCUS mit dem Ad-hoc-Reporting-Modul InfoAssist Plus die Datenermittlung, Ad-hoc-Abfragen und Visualisierungsfunktionen für Fachanwender.





Die InfoApps von Information Builders sind interaktive, analytische Anwendungen, die es auch Anwendern ohne technischen Hintergrund erlauben, Antworten aus relevanten Datensätzen abzuleiten. Diese kombinierten Fähigkeiten gewährleisten, dass Business Intelligence nicht nur etwas für Analysten oder versierte Anwender ist, sondern für alle Entscheider, die von profunden Analysen profitieren.



Darüber hinaus erreichte Information Builders auch beeindruckende Bewertungen für seine Kundenbetreuung, die weltweit rund um die Uhr zur Verfügung steht.



„Zum wiederholten Male erzielte Information Builders herausragende Ergebnisse in einer Reihe von KPIs in beiden Marktsegmenten. Die überzeugenden Ergebnisse in den Kategorien ‚Business Benefits’ und ‚Business Value’, die zu den wichtigsten Maßeinheiten unserer Umfrage gehören, zeigen, dass die Anwender vom Einsatz der Produkte profitieren und sie ihnen mit ihren Fähigkeiten helfen, die geschäftlichen Ziele zu erreichen“, erklärt Dr. Carsten Bange, Gründer und CEO von BARC.



„Wir verstehen die Anwender von Information-Builders-Lösungen als Teil des Unternehmens und nichts ist uns wichtiger als ihre Zufriedenheit. Wir bemühen uns kontinuierlich darum, sicherzustellen, dass User von unseren Lösungen profitieren. Deshalb freuen wir uns, dass die Positionierung im BI Survey den Erfolg dieser Bemühungen widerspiegelt. Wir nehmen das Vertrauen der Anwender ernst und das verpflichtet uns dazu, sicherzustellen, dass sie auch weiterhin maximale Erträge aus ihren Business-Intelligence-Investitionen erzielen", betont Gerald Cohen, President und CEO von Information Builders.



Die Umfrage The BARC BI Survey 16 (1) steht zum kostenlosen Download bereit.



Der BI Survey 16 – bereits in seinem 16. Jahr – basiert auf Erkenntnissen einer globalen Umfrage mit 3.137 Teilnehmern, die eine Reihe detaillierter Fragen zu ihren Nutzungsgewohnheiten namentlich benannter Produkte im BI-Bereich beantwortet haben. Der Survey vergleicht BI-Produkte (2) in verschiedenen Kategorien, darunter Projekterfolg, Kundenzufriedenheit, Innovation und Agilität. Insgesamt wurden 37 Produkte oder Produktgruppen detailliert untersucht. Mehr dazu unter http://www.bi-survey.com.





(1) http://www.informationbuilders.com/about_us/analyst_reports/25032



(2) http://bi-survey.com/business-intelligence-software-comparison





http://www.informationbuilders.de



Information Builders bietet Business-Intelligence-, Analytics-, Datenintegrations- und Datenqualitätslösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Performancesteigerungen, Innovation und Wertschöpfung voranzutreiben. Mit einem einzigen Set von leistungsstarken Lösungen können sie unterschiedliche Zielgruppen mit besseren Daten und Analysen beliefern: von Analysten über nicht-technische Anwender bis hin zu Partnern, Kunden und sogar Bürgern. Information Builders zeichnet sich durch sein einzigartiges Engagement für den Kundenerfolg aus. Tausende Unternehmen und Organisationen verlassen sich auf Information Builders als vertrauenswürdigen Partner. Information Builders wurde 1975 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York, verfügt über zahlreiche Niederlassungen weltweit und bleibt eines der größten, unabhängigen, in Privatbesitz befindlichen Unternehmen in der Softwarebranche.

