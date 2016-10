"Bedeutender Schritt zur Versöhnung der Kirchen"/

Gemeinsame Botschaft zum Abschluss der ökumenischen Pilgerreise ins Heilige Land

(ots) - Als einen "bedeutsamen Schritt zur Versöhnung der

beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland" haben der

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),

Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der

Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, die gemeinsame

Pilgerreise ins Heilige Land bewertet. Zugleich riefen sie Religionen

und Gesellschaft im Heiligen Land auf, einen Weg des Friedens und der

Verständigung einzuschlagen. Zum Abschluss ihrer Reise

veröffentlichten EKD und Deutsche Bischofskonferenz eine gemeinsame

"Christusbotschaft", die die Bedeutung der Pilgerreise für das

Reformationsjubiläum unterstreicht. "Unsere gemeinsame Mission für

unser Land ist noch nicht vollendet. Wir sind zuversichtlich, dass

das Christusfest 2017 zu einem glaubwürdigen Zeugnis für Gott wird

und uns über dieses Jahr hinaus auf unserem Weg zur vollen sichtbaren

Einheit stärkt", heißt es in dem gemeinsamen Papier.



"Auf dem Weg zu unseren gemeinsamen Wurzeln haben wir erlebt, wie

unsere ökumenische Verbundenheit an Tiefe und Stärke gewonnen hat",

sagte Kardinal Marx bei einem Pressegespräch in Jerusalem. "In der

Begegnung mit den Heiligen Stätten haben wir gespürt, wie tief wir

als Jüngerinnen und Jünger Jesu in seiner Nachfolge miteinander

vereint sind." Erinnert worden seien sie aber auch daran, dass

katholische und evangelische Christinnen und Christen einander in den

vergangenen 500 Jahren viel angetan hätten. "Gemeinsam bitten wir

Gott um Heilung dieser schmerzlichen Erinnerungen", so Kardinal

Reinhard Marx.



Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm bezeichnete die

Reise als eine "unvergessliche Erfahrung", durch die die

evangelischen und katholischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die

jeweils andere Tradition noch besser verstanden hätten: "Wir haben



gelernt, mit den Augen des anderen zu sehen. Das ist eine ganz starke

Grundlage für den ökumenischen Geist des Reformationsjubiläums", so

der bayerische Landesbischof. "Bei der Feier von Eucharistie und

Abendmahl haben wir aber auch gespürt, dass die versöhnte

Verschiedenheit ein anspruchsvolles Ziel ist. Es ist ein Schmerz,

wenn die tiefgefühlte Gemeinschaft nicht auch am Tisch des Herrn

ihren Ausdruck finden kann."



Als schmerzlich haben die Teilnehmer der Pilgerreise durch das

Heilige Land auch den ungelösten Konflikt zwischen Israelis und

Palästinensern empfunden. Zugleich würdigten sie den Beitrag, den die

im Heiligen Land lebenden Christinnen und Christen zum Gemeinwohl und

für ein friedliches Zusammenleben mit Juden und Muslimen leisten.

"Wir haben den Pilgerweg ins Heilige Land auch eingeschlagen, um uns

zur Umkehr rufen zu lassen." Es sei Auftrag der Kirchen, "gemeinsam

einzutreten gegen jegliche Form von Antisemitismus und Rassismus, die

unsere Beziehungen vergiften und den Frieden gefährden", heißt es in

dem gemeinsam veröffentlichten Text. "Der Konflikt zwischen Israelis

und Palästinensern hat viele Verlierer auf beiden Seiten. Die

fortgesetzt auftretende Gewalt zeigt, wie zerbrechlich der Frieden

ist, den dieses Land so dringend braucht."



Nahe gegangen sei den Delegationen auch, dass nur wenige Kilometer

vom See Genezareth entfernt in Syrien und auch im Irak Menschen

leiden und sterben, berichteten Bedford-Strohm und Marx: "Für sie

haben wir in unseren Gottesdiensten gebetet, denken auch weiterhin

mit großer Sorge an sie und bleiben ihnen solidarisch verbunden."



Auf dem Pilgerweg durchs Heilige Land hatte die gemeinsame

Delegation von jeweils neun Vertretern der beiden Kirchen biblische

Stätten am See Genezareth, auf dem Weg nach und in Jerusalem besucht.

Außerdem führten sie Gespräche mit Vertretern aus Kirche und Politik.

Dabei wurden sie unter anderem von Israels Staatspräsident Reuven

Rivlin und dem Botschafter Palästinas beim Heiligen Stuhl, Issa

Qassassieh, empfangen. Heute Morgen besuchte die Delegation die

Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und gedachte der Millionen Juden,

die in der Shoah ermordet wurden. Die gemeinsame Pilgerreise der

Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der EKD endet am Sonnabend

mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Jerusalemer

Dormitio-Abtei.



