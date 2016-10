Wegner: Habitat-III-Agenda ist ein Eckpfeiler für eine gute Entwicklung der Menschheit

(ots) - Deutsche Vorreiterrolle in der Stadtentwicklung



Am gestrigen Donnerstag haben die Vertreter des dritten

UN-Weltsiedlungsgipfels in Ecuadors Hauptstadt Quito eine neue

"Urbane Agenda" beschlossen. Hierzu erklärt der Großstadtbeauftragte

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kai Wegner:



"Die neue Stadtentwicklungsagenda ist ein Eckpfeiler für eine gute

Entwicklung der Menschheit im 21. Jahrhundert. Wir brauchen die

Städte als Motor für Wachstum, Innovation, Bildung und Integration.

Die Herausforderungen, vor denen wir in den Bereichen Wirtschaft,

Klima und Armutsbekämpfung stehen, werden wir nur erfolgreich

bewältigen, wenn unsere Städte stark bleiben. Die Bedeutung der

Städte wird weiter zunehmen.



Deutschland bekennt sich zu seiner Vorreiterrolle, wenn es darum

geht, das Leben in den Städten nachhaltig, sicher und lebenswert zu

gestalten. Dank der ausgewiesenen Expertise in der Stadtentwicklung

kann Deutschland Vorbild für andere Weltregionen mit starken

Urbanisierungstendenzen sein. Wir werden auch in Zukunft große

Anstrengungen unternehmen, die Stellung der Städte zu stärken."







