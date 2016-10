Die Revolution der Wischmops

Bisher waren es 2-3 Firmen, die sich um die Vorherrschaft der Wischmops gestritten haben. Nun kommt allerdings eine neue Firma dazu, die schon einige Innovationen gerissen hat...

Neuer Instant Mop revolutioniert die Wischmop-Industrie

(firmenpresse) - Das Thema Wischmop ist erst mal nur für Hausfrauen interssant und sticht einem jetzt nicht so hervor, aber gerade im Zeitalter der Innovationen kommt so manch einer ins Staunen, was der Markt so bereit hält.



Der typische Wischmop



Bisher stritten sich die größeren Hersteller Vileda und Leifheit um die vorherrschaft. Dabei sind beide Produkte sehr günstig zu bekommen und bringen auch nur das Nötigste an Zubhör und Material mit.



Die Innovation des 21.Jahrhunders



Diese Überschrift scheint vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Innovations-Experte Cleanglas hat nach einigen speziellen Reinigungsmitteln jetzt auch einen sogenannten Instant Wischmop auf den Markt geschmissen und bricht alle Rekorde



- 30% Reinigungsmittel sparen

- 90% Wasser sparen

- Mehrweg-Mopps, die nicht weggeschmissen werden müssen



Wie funktioniert das System dahinter ?



Der Instant Mop hat einen Wassertank innerhalb des Wischmop-Stiels, in den Wasser eingefüllt wird. Dieses Wasser wird mit wenig Reinigungsmittel vermischt und reicht für 50m² . Es ist also nöglich, mit diesem Teil das ganze Haus zu wischen, ohne einmal einen Eimer genutzt zu haben oder die Moppe ausgeatauscht zu haben.



Die Innovation ist also perfekt und verblüft alle Testportale, wie wischmop-test.bernaunet.eu. Natürlich ist der Preis ein wenig differenziert zu betrachten. Hochwertiges Material und neuartiges Zubehör können preislich natürlich nicht mit den Standardanbietern mithalten. Allerdings rentieren sich die genanten Sparmaßnahmen innerhalb von wenigen Monaten laut unseren durchgeführten Wischmop Tests.



Abgesehen davon ... ich persönlich würde langfristig meine Gesundheit nicht gegen ein paar Euro mehr eintauschen und empfehle daher den Übergang der herrkömmlichen Produkte zum neuen Instant Mop von Cleanglas.



Frohes Putzen wünsche ich

und liebe Grüße



Lars Pilawski







http://wischmop-test.bernaunet.eu



