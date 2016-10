Martin Mosebach und sein Roman "Mogador": Kulturradio vom rbb lädt zur Hörbuchpremiere ein

(ots) - Veranstaltung am Fr 28.10.16 20:00 | Literaturforum

im Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin



Hörbuchpremiere mit Kulturradio vom rbb: Am Freitag, 28. Oktober

2016, um 20.00 Uhr trifft Autor Martin Mosebach im Literaturforum im

Brecht-Haus den Sprecher Joachim Schönfeld. Er hat Mosebachs Roman

"Mogador" als Hörbuch eingelesen - eine spannende Geschichte über den

Investmentbanker Elff, der sich nach einem Millionenbetrug nach

Marokko absetzt. Liest Joachim Schönfeld so, wie Martin Mosebach es

sich vorgestellt hat? Welche Herausforderungen sind zu meistern,

damit ein Roman zum Hörbuch wird?



Diese Fragen diskutieren Martin Mosebach und Jochim Schönfeld,

beide lesen ausgewählte Passagen aus "Mogador". Shelly Kupferberg

moderiert den Abend, das Duo Favo sorgt für die musikalische

Begleitung. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Brecht-Haus,

Chausseestraße 125, 10115 Berlin, ist frei.



"Mogador": Lesung im Kulturradio ab 31. Oktober | Ab Montag, 31.

Oktober, sendet Kulturradio die Lesung "Mogador" in 21 Folgen - immer

montags bis freitags um 14.30 Uhr (Wdh. um 23.04 Uhr).







