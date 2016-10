Die 10 besten Freizeitaktivitäten (neben Skifahren) in den Trois Vallées

Die meisten Skifahrer sehen in den Trois Vallées nur den Weg von Ihrer Skihütte zur Piste und schauen sich sonst nichts weiter an. Trauen Sie sich etwas und versuchen Sie dieses Jahr etwas anderes.

(firmenpresse) - Wenn Sie Ihre Skihütte in den Trois Vallées schon gebucht haben, Ihre Skier schon reserviert sind und Sie bereits jetzt genau wissen, was Sie in Ihrer Urlaubszeit alles machen wollen, haben wir ein paar Tipps, was Sie in den Trois Vallées noch unternehmen können. Warum versuchen Sie nicht einmal etwas Neues?



Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich verlange nicht von Ihnen, auf das Skifahren zu verzichten! Ich möchte Ihnen nur einige der anderen großartigen Freizeitangebote vorstellen, die die Trois Vallées zu bieten haben.



Vielleicht kann Sie etwas von dieser List der besten Aktivitäten in den Trois Vallées aus Ihrer Skihütte locken.



1.Machen Sie einen Helikopterrundflug

Viele der großen Resorts bieten Ihnen jetzt die einzigartige Gelegenheit, einen Helikopterrundflug über die atemberaubende Landschaft und die Berge des Nationalpark Vanoise, der ein Teil der Trois Vallées ist, zu machen.



2.Rutschen Sie Europas größte Seilrutsche hinunter

Auf einem Gletscher in Val Thorens gelegen, liegt der Startpunkt dieser Seilrutsche auf einer atemberaubenden Höhe von 3.000 Metern. Vielleicht trauen Sie sich ja die 1.300 Meter lange Abfahrt, die eine unglaubliche Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h erreichen kann, hinunterzurutschen.



3.Steuern Sie selbst einen Husky-Schlitten

Hundeschlittenfahrten mit Huskies sind ein großartiges Erlebnis, wenn Sie an der frischen Luft sind und etwas Neues ausprobieren wollen. Sie erhalten ein Training und dürfen dann selbst einen Husky-Schlitten durch die wunderschöne Winterlandschaft steuern.



4.Genießen Sie Sterneküche im La Bouitte

Das kürzlich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete La Bouitte in St. Martin spezialisiert sich auf die Savoyer Küche. Einige der Zutaten werden sogar extra auf den lokalen Berghängen gesammelt!



5.Fahren Sie auf der Rodellbahn von Les Menuires

Große und kleine Kinder genießen jedes Jahr den Nervenkitzel einer rasanten Fahrt auf der Roc’n’Bob-Rodelbahn in Les Menuires. Leihen Sie sich einen Schlitten und wagen Sie den Aufstieg mit der Kabinenbahn „Les 3 Marches“ hinauf zum Start der atemberaubenden Abfahrt.





6.Wagen Sie eine Skifahrt bei Nacht

Besuchen Sie Courchevels Verdons-Piste und den Family Park für eine abendliche Skifahrt von 18 – 20 Uhr jeden Mittwochabend. Verlassen Sie bei Sonnenuntergang Ihre Trois Vallées Skihütte und nehmen Sie den Lift hinauf nach Verdons. Die Menschenmengen werden weg sein, die Sterne werden scheinen und Sie werden das Skifahren auf eine völlig neue Art kennen lernen.



7.Gehen Sie schwimmen im Aquamotion

Egal, ob Sie den Nervenkitzel oder Erholung suchen: Mit Rutschen, Surf-Möglichkeiten und jeder Menge Spaß, aber auch entspannenden Wellness-Programmen bietet das neue Aquamotion Erlebnisbad in Courchevel Ihnen Alles, was das Herz begehrt. Sie können sich massieren lassen oder ein türkisches Bad nehmen, surfen lernen oder die 45 Meter lange Wasserrutsche hinunter sausen. Perfekt für Tage, an denen Sie nicht skifahren wollen!



8.Wage einen Sprung auf den Big Air Bag

Wenn Sie Nerven aus Stahl haben, könnten Sie einen Sprung auf einen der Big Air Bags in den Trois Vallées wagen. Fahren Sie so schnell wie möglich die Piste hinab, springen Sie gekonnt von der Schneerampe ab und landen Sie sicher auf dem riesigen Luftkissen. Der ganze Spaß von riskanten Sprüngen, ohne das Risiko einer Bruchlandung!



9.Erleben Sie den Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Berges

Starten Sie den Tag, indem Sie vom Gipfel des Sauliere, über Courchevel und Méribel beobachten, wie die Sonne über den Bergen aufgeht. Spezielle Touren werden Sie, noch bevor die Lifte offiziell geöffnet sind, auf den Gipfel bringen, damit Sie dieses atemberaubende Schauspiel beobachten können. Ein einzigartiges Erlebnis, dass Sie nicht mehr vergessen werden.



10.Feiern Sie im La Folie Douce

Ein Besuch im La Folie Douce ist auf jeden Fall einen Ausflug nach Méribel wert, wenn Sie die ausgelassene Stimmung beim Aprés-Ski genießen wollen. La Folie Douce bietet Ihnen DJs, Tanzen, Snacks und jede Menge cooler Musik, um die hippen Partygänger anzuheizen. Gönnen Sie sich eine heiße Schokolade oder einen Cocktail und genießen Sie die Partystimmung – eine fantastische Art, den Tag ausklingen zu lassen!





