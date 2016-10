Piefenbrinks in Panik! Indische Lauf-Enten treffen Sterne-Koch Nelson Müller am Sonntag bei "LUKE! Die Woche und ich" (FOTO)

(ots) -

Ausgequakt? Bei den zwei indischen Lauf-Enten und

Studio-Haustieren von "LUKE! Die Woche und ich" herrscht zum Auftakt

der neuen Sonntags-Folgen, am 23. Oktober, um 22:30 Uhr, in SAT.1

helle Aufregung. Gastgeber Luke Mockridge empfängt Sterne-Koch Nelson

Müller zum gemeinsamen Koch- und Sing-Abend. Geht es den Piefenbrinks

jetzt an den Kragen?



"LUKE! Die Woche und ich" ab 23. Oktober 2016, sonntags, 22:30

Uhr, in SAT.1



Tickets für die Comedy-Show gibt es unter www.myspass.de/tickets





Pressekontakt:



ProSieben Sat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment

Frank Wolkenhauer

Tel. +49 [89] 9507-1158

Frank.Wolkenhauer(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:

Susi Lindlbauer

Tel. +49 [89] 9507-1182

Susi.Lindlbauer(at)ProSiebenSat1.com



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SAT.1 luke-6ww-5986.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 14:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1415439

Anzahl Zeichen: 996

Kontakt-Informationen:

Firma: SAT.1 luke-6ww-5986.jpg

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung