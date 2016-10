Weiß: Höchstverleihdauer verhindert missbräuchliche Dauerbeschäftigung

(ots) - Keine Einschränkung gewollter Flexibilität auf dem

Arbeitsmarkt



Der Bundestag hat heute das Gesetz zur Änderung des

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze beschlossen.

Hierzu erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe Peter Weiß:



"Mit den Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wird die

Stellung von Leiharbeitnehmerinnen und -nehmern in Deutschland weiter

verbessert. Das Gesetz sieht als Regel nach spätestens neun Monaten

den gleichen Lohn wie bei Stammbeschäftigten vor. Nur wenn

Arbeitgeber bereits vorher, und zwar ab der sechsten

Beschäftigungswoche, einen Zuschlag zum Tariflohn in der Zeitarbeit

gezahlt haben, kann der Angleichungsprozess auf 15 Monate gestreckt

werden. Mit dieser Öffnungsklausel soll die Stellung auch von

Beschäftigten in kürzeren Leiharbeitsverhältnissen verbessert werden.

Zugleich wird der Anreiz zur Tarifbindung verstärkt.



Immer wieder wird anhand konkreter Beispiele auf den Missbrauch

von als vorübergehend angelegter Zeitarbeit als faktischem

Dauerzustand hingewiesen. Dem begegnen wir jetzt durch die Einführung

einer Verleihhöchstdauer. Diese liegt grundsätzlich bei 18 Monaten.

Die Frist kann aufgrund eines Tarifvertrages oder einer

Betriebsvereinbarungen ausgeweitet werden. So wird der Vielfalt der

Arbeitswelt und den Belangen von Betrieben und Beschäftigten Rechnung

getragen und die Tarifautonomie gestärkt. Zugleich wird durch die

Einbindung der Gewerkschaften und betrieblichen

Arbeitnehmervertretungen ein Missbrauch dieser Regelung verhindert.



Weitergehenden Flexibilitätserfordernissen, etwa in Form

längerfristiger Projekttätigkeiten in hochspezialisierten Bereichen,

ist bereits zu genüge Rechnung getragen durch die Möglichkeiten des

Teilzeit- und Befristungsgesetzes.



In der vergangenen Wahlperiode waren bereits unter Verantwortung



einer unionsgeführten Bundesregierung ein allgemeiner Mindestlohn für

die Zeitarbeit eingeführt und Tarifverträge über Branchenzuschläge

vereinbart worden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Schritte

nicht - wie von manchen befürchtet - zu einer Einschränkung von

Zeitarbeit als sinnvollem Flexibilisierungsinstrument zum Auffangen

von Auftragsspitzen und unerwarteter Personalengpässe geführt haben.

Nicht akzeptabel ist Zeitarbeit allerdings dann, wenn sie von

Unternehmen als Instrument eigesetzt wird, um gegenüber Mitbewerbern,

die für die vergleichbare Tätigkeiten Stammkräfte beschäftigen, einen

Vorteil zu erlangen."







