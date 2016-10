SanDisk® InfiniFlash?-System erneut Sieger bei IT-Leserwahl

Zum zweiten Mal in Folgeüberzeugt die InfiniFlash-Lösung die Anwender

Agnes Pakowski Marketing Manager DACH, SanDisk - a Western Digital brand, freut sichüber den Preis

(firmenpresse) - RATINGEN, 21. Oktober 2016 - SanDisk®, eine Western Digital Marke, wurde im Zuge einer groß angelegten Leserbefragung zum wiederholten Mal mit dem Readers" Choice Award 2016 im Bereich Storage prämiert. 20 Wochen waren die Leser eines großen IT-Verlags aufgerufen, ihre Stimmen für den Award abzugeben. Überzeugen konnte sie schließlich die All-Flash-Hardware-Lösung InfiniFlash von SanDisk. SanDisk® ist Teil der Markenfamilie von Western Digital® Corporation (NASDAQ: WDC), ein weltweit führender Anbieter von Speichertechnologien und -lösungen.

Die InfiniFlash-Hardware-Lösung von SanDisk dient als Basis für All-Flash-Arrays. InfiniFlash ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: In der Basis-Version IF150 als reine Hardware-Lösung und in der offenen Version IF550 für CEPH, Block und Object Storage.

InfiniFlash besticht mit einer fünf Mal höheren Leistungsdichte (1), 50-facher Leistung und vierfacher Zuverlässigkeit bei 80 Prozent weniger Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen HDD-Arrays. Die Lösung liefert zuverlässige Leistung und maximale Zuverlässigkeit für Big Data und Hyperscale Workloads - und das alles bei einer deutlichen Verringerung der Komplexität und Kosten. Sie eignet sich vor allem für den Einsatz in den Bereichen CEPH, GPFS/Spectrum-Scale, nexenta und Datacore sowie für viele andere Software-defined-Storage-Lösungen.

InfiniFlash wurde im März 2015 eingeführt, im April 2016 hinsichtlich der Performance verdoppelt und ist über den Distributionskanal verfügbar.

https://www.sandisk.de/business/datacenter/products/flash-systems/infiniflash

(1) 512 TB physikalischer Flash in einem 3-HE Rackgehäuse (3U).





http://www.sandisk.de



Über SanDisk

SanDisk, eine Marke der Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), bietet zuverlässige und innovative Flash Speicherprodukte an, die zum Wandel der Elektronikindustrie beigetragen haben. Die Speicherlösungen von SanDisk sind das Herzstück in vielen Datenzentren und werden in Smartphones, Tablets und PCs integriert. SanDisk Produkte für Endverbraucher sind zudem bei Hunderttausenden von Händlern weltweit erhältlich.



Über Western Digital

Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC), ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, um digitale Inhalte zu erstellen, zu verwalten, zu erleben und aufzubewahren. Das Unternehmen reagiert auf die sich stetig verändernden Marktanforderungen, indem es ein Portfolio an spannenden, hochqualitativen Speicherlösungen mit nutzerfreundlichen Innovationen, hoher Effizienz, Flexibilität und Geschwindigkeit anbietet. Unsere Produkte werden unter den Marken HGST, SanDisk und WD an OEMs, Distributoren, Reseller, Cloud-Infrastruktur-Anbieter und Verbraucher vertrieben. Weitere Informationen unter www.hgst.com, www.wd.com und www.sandisk.com.

