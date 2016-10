"BACKGROUND 16/17":Öffentliche Vorlesungsreihe zu verschiedenen Architekturthemen startet am 26. Oktober, 13 Uhr

Motto: Wohnen + X

(LifePR) - Am 26. Oktober 2016 startet unter dem Titel ?BACKGROUND 16/17: Wohnen + X? eine Serie von sechs öffentlichen Vorlesungen zur Mittagszeit (?Lunch Lectures?) zu verschiedenen Architekturthemen, organisiert von der School of Architecture der Hochschule Bremen. Die Vorlesungsreihe findet immer mittwochs in der Zeit von 13 bis 14 Uhr auf dem Campus Neustadtswall 30, AB-Gebäude (Hochhaus), Raum AB 516, statt. Den Anfang machen Prof. Clemens Bonnen, School of Architecture, und Wirth Architekten, Bremen, mit dem Thema: ?Bremer Beiträge zum Wettbewerb ?Wohnraum schaffen!??

Die öffentlichen Vorträge dauern ca. 45 Minuten, anschließend ist noch eine Viertelstunde Zeit für den Austausch. Die Mensa der Hochschule Bremen hält Snacks für die Veranstaltung bereit.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Hochschule Bremen

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 14:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1415449

Anzahl Zeichen: 816

Kontakt-Informationen:

Firma: Hochschule Bremen

Stadt: men





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung