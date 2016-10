Lichtblick im Glas

Munterer und hellwacher Weißweintropfen aus dem Burgund

(LifePR) - Im Herzen Burgunds zwischen Dijon und Beaune in Nuits-Saint-Georges liegt das bekannte Weingut Faiveley, wo der Bourgogne Chardonnay 2014 www.goo.gl/jSCz3s vinifiziert wurde. Lichtblick im Glas, geschmeidiger Schmelz am Gaumen, der sich nicht verabschieden will. Sein auf den Punkt präzis involviertes Barrique ist sofort in der Nase zu spüren. Harmonie, guter Körper und schöne Struktur. Vollendet langer Abgang. Er zeigt Eleganz, Rasse und eine Menge Stil. Ein Geschenk der Natur. Ein Geschenk Burgunds. Seine Trinkreife wird von 2016 bis 2024 datiert.

Eigenes Terroir findet man nicht bei ihm, denn die Trauben kommen von ausgewählten Vertragswinzern und Parzellen aus den Côte de Beaune, Côte de Nuits und der Côte Chalonnaise. Ausgebaut wurde er für 8-10 Monate in temperaturgestützten Edelstahltanks. Mit so viel französischem Stil begleitet, macht er sich zu Speisen ganz exzellent. Was erwartet man auch bei einem französischen und so sympathischen Weißwein?

Ab 12 Flaschen versandkostenfrei innerhalb Deutschlands www.xanthurus.de





