„Hört her ihr tapferen und furchtlosen Spartiaten, euer König Leonidas ruft euch! Nach unzähligen brutalen aber siegreichen Schlachten begabt ihr euch mit Ephialtes in die Tiefen der Hölle um zu ruhen und neue Kraft für erbarmungslose Kämpfe gegen übermächtige Feinde zu sammeln, die für jeden außer euch unbesiegbar wären! Jetzt sind diese brutalen Feinde gekommen und euer glorreicher Anführer, König Leonidas, braucht euch, um auf neuen blutigen Schlachtfeldern in mörderischen und erbarmungslosen Kämpfen die Freiheit und die Ehre von Sparta gegen die unmenschlichen und hasserfüllten Bestien zu verteidigen, die Sparta vernichten wollen. Dieser Feind ist zahlenmäßig um ein Vielfaches überlegen, doch genau das braucht ihr tapferen Spartiaten, die ihr jeder Übermacht von Feinden den blutigen und sicheren Tod bringt.



Gegen einen zahlenmäßig gleich starken Gegner zu kämpfen, wäre für euch unerschrockene Kampfmaschinen so feige und unehrenhaft, wie einem wehrlosen Kind sein Essen zu stehlen, denn jeder Spartaner übertrifft die Kampfeskraft dutzender noch so schrecklicher Gegner. Ihr habt in vielen Schlachten gekämpft und keine konnte euch geben was Ihr einen "schönen Tod" nennt. Ihr betet also zu Zeus und allen Göttern des Olymps, dass dort auf dem Schlachtfeld alle Armeen dieser Welt versammelt sind, und dass eine von ihnen dieser Aufgabe gewachsen ist. Euer Herz und eure Seele sehnen sich nach der nächsten Schlacht und euer Schwert giert danach, durch das weiche Fleisch eurer Feinde zu gleiten!



Zersprengt die Ketten und zerstört die Tore der Hölle, um wieder aufzuerstehen und an der Seite eures ruhmreichen und furchtlosen Königs Leonidas zu marschieren. Marschiert für Freiheit, Ehre und Ruhm und blickt niemals zurück, sondern immer nur nach vorne in eine blutige und siegreiche Zukunft. Unendliche brutale und erbarmungslose, aber siegreiche Schlachten werden euch erwarten und mit König Leonidas an eurer Seite werdet ihr weder Furcht noch den Schmerz eurer Wunden fühlen – ihr wollt MEHR, ihr wollt ALLES – weniger käme einer schmählichen Niederlage gleich. Ihr folgt eurem König bis ans Ende der Welt, denn mit ihm werdet ihr immer siegreich sein.





Der ernste und stechende Blick von König Leonidas geht euch durch Mark und Bein, während er jeden seiner tapferen Spartiaten zu fixieren scheint und seine letzten Worte, bevor ihr gegen ein riesiges Heer aus gnadenlosen Barbaren und wahren Monstern zieht, werden noch Jahrzehnte nach dieser Schlacht über die Felder Spartas schallen... „Hört her meine tapferen Soldaten, kämpfen wir FÜR DIE FREIHEIT, FÜR DIE EHRE - FÜR SPARTA!!“ Niemand in Sparta wird diese Worte je vergessen und allen Feinden werden sie eine Mahnung sein, sich nie wieder mit Sparta anzulegen... denn aus einer Brise wurde ein erbarmungsloser und vernichtender Sturm – ein Sturm der Aufopferung, ein Sturm der Freiheit, ein Sturm der Gerechtigkeit und ein Sturm der Vergeltung.“



King Leonidas Highlights:

Erhöht die natürlichen, körpereigenen Testosteronspiegel um bis zu 347% für mehr Männlichkeit und mehr Kraft im Kampf gegen das kalte Eisen

Reduziert die Östrogenspiegel um 35%, denn Sie sollten ein Mann und kein Waschweib sein • Schnellerer Aufbau von Kraft und Muskeln, der Sie zu einer unbesiegbaren Kampfmaschine machen wird

Anabole und antikatabole Wirkung

Wirkt seiner Reduzierung der Testosteronspiegel durch Stress effektiv entgegen

Gesteigerte Aggression im Kraftraum für noch erbarmungslosere und mörderischere Trainingseinheiten

Schnellere Regeneration und Erholung nach harten Kämpfen im Kraftraum

Gesteigerte Libido, gesteigerte sexuelle Leistungsfähigkeit und härtere Erektionen, denn ein wahrer Krieger sollte auch im Schlafzimmer seinen Mann stehen

Keine Beeinträchtigung der körpereigenen Testosteronproduktion nach dem Absetzen

Werden Sie zum einem testosterongeladenen Alpha Mann und Anführer, vor dem jeder ehrfürchtig sein Haupt senken wird

King Leonidas wird Sie zum unbestrittenen Herrscher über den Kraftraum und Ihre Gegner machen! King Leonidas ist ein extrem wirkungsvoller Testosteron Booster, der mit Bulbine Natalensis einen neuartigen, völlig natürlichen Testosteron Booster mit wissenschaftlich bewiesener Wirkung enthält und alles andere, was es auf dem Markt gibt, wie Süßigkeiten aussehen lässt. Testosteron ist das Hormon, das primär für alles verantwortlich ist, was einen echten Mann und einen unerschrockenen, unbesiegbaren Krieger ausmacht. Ohne Testosteron wären harte und unerschrockene Kämpfer nicht viel mehr als ängstliche, zickige Waschweiber, die Ihre Feinde eher zu Tode nerven würden, als sie in einem erbarmungslosen, brutalen und blutigen Kampf zu besiegen.



Testosteron macht einen Aufbau von stahlharten Muskeln und unbändiger Kraft, die einen echten spartanischen Krieger auszeichnen, überhaupt erst möglich. Doch das ist noch nicht alles. Erst hohe Testosteronspiegel machen einen Mann zu einem wagemutigen, überlegenen und furchtlosen Alpha-Mann, der allen anderen Ehrfurcht einflößt und vor dem auch die schrecklichsten Feine demütig den Kopf senken werden. Testosteron macht Sie zum Leitwolf im Rudel, der über alle anderen herrscht und dem die Frauen zu Füßen liegen werden, da Sie mehr Testosteron nicht nur attraktiver und selbstsicherer machen wird, sondern Ihnen auch die Libido und Potenz eines minoischen Stieres verleihen wird.



King Leonidas wird Ihnen auf natürliche Art und Weise diese hohen Testosteronspiegel bescheren, nach denen jeder Eisenkrieger giert. Auch wenn sie den Begriff Testosteron noch nicht kannten, haben bereits die Krieger und Athleten der Antike alles versucht, um Ihre Männlichkeit und Ihre Kraft zu steigern. Sehr beliebt war z.B. der Verzehr von Stierhoden, welche dem Kämpfer die Kraft und die Männlichkeit dieses Symbols der ungezügelten Kraft geben sollten. Streng genommen stellten Stierhoden die erste Testosterontherapie der Geschichte dar. Zum Glück müssen Sie sich nicht auf solche Mittel verlassen, denn Sie können King Leonidas verwenden, welches nebenbei bemerkt sehr viel effektiver als Stierhoden ist ;-).



King Leonidas wird Ihre natürliche, körpereigene Testosteronproduktion im wahrsten Sinn des Wortes gen Himmel – sorry Olymp – schießen lassen und Ihnen zu massiven, stahlharten Muskeln und einer unbändigen Kraft verhelfen, die eines echten furchtlosen spartanischen Kriegers würdig sind. Gleichzeitig wird King Leonidas auch Ihre Östrogenspiegel senken, was wichtig ist, da eine erhöhte Testosteronproduktion auch immer mit einer erhöhten Östrogenproduktion einhergeht. Mehr Östrogen fördert Wassereinlagerungen und einen Fettaufbau, die Ihre stahlharten Muskeln schwammig und weich erscheinen lassen – ganz zu schweigen von den Stimmungsschwankungen, die mit hohen Östrogenspiegeln einhergehen können. Noch schlimmer ist, dass zu viel Östrogen bei empfindlich reagierenden Männern eine Gynäkomastie – die Entwicklung von Ansätzen einer weiblichen Brust bei Männern – hervorrufen kann, sowie negative Auswirkungen auf Potenz und Libido besitzt. Wenn Sie nicht gerade zu einem impotenten Schlappschwanz mit Brüsten werden möchten, sollten Sie sich also lieber Gedanken um Ihre Östrogenspiegel machen. Zum Glück brauchen Sie sich vor all diesen Horrorszenarien nicht fürchten, denn durch eine Senkung der Östrogenspiegel wird King Leonidas effektiv verhindern, dass Sie mehr wie ein schwammiges fettes Waschweib mit Brüsten, als ein steinharter, furchteinflößender Krieger aussehen und das Verhalten eines zickigen Weibes an den Tag legen, das gerade seine Tage hat. Nur die Starken, die Unbeugsamen dürfen sich Spartiaten nennen. Werden Sie mit King Leonidas zu einem echten Spartiaten, der weder Furcht noch Schmerz kennt!



Warum ist Testosteron der unbestreitbare König unter den männlichen Hormonen und was macht es für echte harte Eisenkrieger so unverzichtbar?

„Du bist ebenso gütig, wie du göttlich bist, Xerxes. Nur ein Wahnsinniger würde dieses Angebot ablehnen. Nur... die Vorstellung zu knien, naja weißt du, das abschlachten so vieler deiner Männer heute Morgen, hat mir einen lästigen Krampf im Oberschenkel beschwert. Niederknien fällt mir also gerade schwer." Für solche Sprüche gegenüber einem übermächtigen Gegner muss man Eier in der Hose oder besser gesagt viel Testosteron haben.



Testosteron ist das primäre männliche Hormon, das für so ziemlich alles verantwortlich ist, was einen Mann ausmacht. Dieses Hormon ist für ein dominantes, selbstsicheres Verhalten und eine gesunde Aggression im Kraftraum oder auf dem Schlachtfeld verantwortlich und spielt als primäres männliches Sexualhormon bei Libido und sexueller Leistungsfähigkeit eine entscheidende Rolle. Mehr Testosteron ist deshalb gleichbedeutend mit härteren Erektionen, einer gesteigerten Libido und einer gesteigerten sexuellen Leistungsfähigkeit. Mehr Testosteron macht im Bett den Unterschied zwischen einem dominanten minoischen Stier und einem fetten und faulen kastrierten Ochsen aus. Fragen Sie sich selbst, was Sie lieber wären...



Gleichzeitig ist Testosteron das Hormon, das Männern den Aufbau von Kraft und Muskelmasse überhaupt erst ermöglicht. Wenn Sie das nicht glauben wollen, dann vergleichen Sie einmal die Körper von weiblichen Hochleistungssportlerinnen, die nur über die natürlichen, niedrigen Testosteronspiegel von Frauen verfügen, die bei unter 10% der Testosteronspiegel von Männern liegen, mit den Körpern von mit Testosteron vollgepumpten Profibodybuilderinnen, gegen die die meisten Männer schwach und erbärmlich wirken. An diesem Beispiel können Sie am besten erkennen, zu was Testosteron fähig ist. Ganz nebenbei besitzt Testosteron auch noch eine nährstoffumverteilende Wirkung, was bedeutet, dass mehr der Nahrung, die Sie zu sich nehmen, für den Aufbau von Muskelmasse anstatt für den Aufbau von Körperfett verwendet wird. Doch das ist noch nicht alles. Testosteron besitzt die einzigartige Fähigkeit die Spiegel des katabolen Hormons Kortisol zu senken, dass bei starkem Stress und während harten körperlichen Anstrengungen wie einem brutalen, harten Training im Kraftraum oder einem blutigen, erbarmungslosen Kampf auf dem Schlachtfeld in großen Mengen ausgeschüttet wird. Hierdurch kann Testosteron die körpereigene Erholung und Regeneration dramatisch beschleunigen und stellt eine ideale Unterstützung für das sagenumwobene Ephialtes dar, das Ihnen durch einen tiefen und erholsamen Schlaf umbändige Energie für zukünftige harte Kämpfe gegen das kalte Eisen im Kraftraum oder erbarmungslose Feinde auf dem Schlachtfeld liefern wird. Mehr Testosteron wird Sie zu einem furchtlosen, muskelbepackten spartanischen Kämpfer machen, der all seine Feinde mit unbändiger Kraft besiegen wird und den Frauen all ihre heißesten Wünsche im Schlafgemach erfüllen kann. Worauf warten Sie noch, holen Sie sich noch heute King Leonidas und werden Sie zu dem Mann, den alle Feinde fürchten und alle Frauen lieben werden! Durch welche Inhaltsstoffe wird Sie King Leonidas zu einem unbesiegbaren König unter den Eisenkriegern machen?

King Leonidas enthält eine Kombination aus zwei Inhaltsstoffen, die sich gegenseitig genauso effektiv unterstützen, wie die tapferen und furchtlosen Krieger eines unbesiegbaren spartanischen Heeres. Der erste Inhaltsstoff ist Bulbine Natalensis, ein neuartiger natürlicher Testosteron Booster, der die Testosteronspiegel um bis zu 347% erhöhen kann und damit alles andere übertreffen dürfte, was es sonst an Testosteron Boostern auf dem Markt gibt.



Die einzigartige Wirkung von Bulbine Natalensis wird durch den Inhaltsstoff Mucuna Pruriens tatkräftig unterstützt. Mucuna Pruriens kann einer Reduzierung der Testosteronspiegel während Phasen starker körperlicher Anstrengungen oder Phasen mentalen Stresses effektiv entgegenwirken und Ihre Testosteronspiegel auch in Extremsituationen auf einem maximalen Niveau halten. Gleichzeitig kann es die Ausschüttung des katabolen Hormons Kortisol, welches während harter körperlicher Anstrengungen verstärkt ausgeschüttet wird, drastisch senken.



Dominieren Sie Ihre Gegner, die sich auf schwächere Wirkstoffe verlassen und werden Sie mit King Leonidas zum testosterongeladenen Herrscher des Kraftraumes und des Schlachtfeldes!

Bulbine Natalensis

Bulbine Natalensis ist eine südamerikanische Pflanze, die im Rahmen der traditionellen Kräuterheilkunde als Aphrodisiakum und zur Behandlung von Impotenz eingesetzt wird. Wenn man sich mit dieser Pflanze durchgeführte Humanstudien ansieht, wird schnell klar, wie Bulbine Natalensis diese Wirkungen entfaltet. Bulbine Natalensis war bei Probanden dazu in der Lage, die körpereigenen, natürlichen Testosteronspiegel innerhalb von lediglich 14 Tagen um bombastische 347% zu erhöhen (nein, das ist kein Druckfehler, 347%!!). Hierdurch lässt Bulbine Natalensis alle anderen auf dem Markt erhältlichen Testosteron Booster wie wirkungslose Süßigkeiten für kleine Kinder aussehen.



Anders als anabole Steroide bringt Bulbine Natalensis die natürlichen hormonellen Prozesse des Körpers nicht aus dem Gleichgewicht und besitzt auch keine der schädlichen Nebenwirkungen von Steroiden. Etwas anderes hätte den Namen King Leonidas auch nicht verdient. Kein spartanischer Krieger hätte je etwas verwendet, das seinem Körper langfristig geschädigt hätte, denn nur ein gesunder Körper kann die Kampfeskraft entwickeln, die einen echten Spartiaten aus dem Heer von König Leonidas ausmacht.



Bulbine Natalensis wirkt, indem es die körpereigene Produktion des Hormons anregt, das den Hoden das Signal gibt, mehr Testosteron zu produzieren – das Luteinizing Hormon oder kurz LH Hormon. Wenn Sie Bulbine Natalensis wieder absetzen, werden Ihre Testosteronspiegel langsam wieder auf den Ausgangswert vor Beginn der Einnahme sinken, ohne dass es zu einem Einbruch kommt. Darüber hinaus nimmt die Wirkung von Bulbine Natalensis nicht im Lauf der Zeit ab, wie man dies bei vielen anderen Testosteron Booster beobachten kann.



Aber es kommt noch besser. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten nachweisen, dass Bulbine Natalensis eine starke aphrodisierende Wirkung besitzt und sowohl Libido, als auch sexuelles Verlangen stärker als Viagra steigern kann. Gleichzeitig verhilft Bulbine Natalensis Ihnen zu stärkeren und härteren Erektionen, während es gleichzeitig die Erholungsphase zwischen zwei Ejakulationen deutlich verkürzt. King Leonidas wird Sie also nicht nur zu einem furchtlosen Kämpfer auf dem Schlachtfeld, sonder auch zu einem echten minoischen Stier im Schlafzimmer machen! Als zusätzlichen Bonus konnte im Rahmen weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen gezeigt werden, dass Bulbine Natalensis die Östrogenspiegel, die bei einer Erhöhung der körpereigenen Testosteronproduktion zwangsläufig mit steigen, um bis zu 35% reduzieren kann. Hierdurch werden alle potentiellen Nebenwirkungen erhöhter Östrogenspiegel wie Wassereinlagerungen, die Sie weich und schwammig aussehen lassen, ein verstärkter Fettaufbau, Stimmungsschwankungen und die Entwicklung eines weiblichen Brustansatzes (Gynäkomastie) verhindert. King Leonidas wird Sie mit Hilfe von Bulbine Natalensis zu einem testosterongeladenen unerschrockenen spartanischen Krieger mit steinharten Muskeln machen, der sowohl während harter, brutaler Schlachten im Kraftraum und auf dem Schlachtfeld, als auch im Bett alles geben kann und sich keine Gedanken darüber machen muss, durch zu viel Östrogen eher wie ein fettes Waschweib mit Brüsten, als wie ein furchteinflößender Kämpfer auszusehen.



Mucuna Pruriens-Extrakt ( L-Dopa)

Die Mucuna Pruriens, auch unter dem Namen Juckbohne bekannt, wird seit Jahrtausenden im Bereich der traditionellen indischen Medizin und der ayurvedischen Medizin als Stärkungsmittel und Aphrodisiakum eingesetzt. Mucuna Pruriens enthält als aktiven Inhaltsstoff L-Dopa, welches im Körper in Dopamin umgewandelt wird. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der Antrieb und Motivation steigert und als Glückshormon agiert. Auch wenn man denken mag, dass echte spartanische Krieger nach siegreichen Schlachten im Kraftraum oder auf dem Schlachtfeld bereits genug Glückshormone ausschütten, kann etwas zusätzliches Dopamin nie schaden – insbesondere dann, wenn sie Stress ausgesetzt sind. (Ja, wir wissen, dass kein noch so blutrünstiger Feind einem echten spartanischen Krieger Stress bereiten kann, aber es gibt ja auch noch ständig keifende Frauen und andere Stressfaktoren.)



Sowohl körperlicher, als auch mentaler Stress ist dafür bekannt, dass er die Kortisolspiegel erhöht und die Testosteronspiegel senkt. Nicht gerade das, was sich ein echter Krieger wünscht, der harte Kämpfe durchstehen muss und hierfür stahlharte Muskelmasse und Kraft aufbauen muss. Die gute Nachricht ist, dass Mucuna Pruriens diesen negativen Auswirkungen von Stress entgegenwirken kann. Studien konnten zeigen, dass dieses Pflanzenextrakt die Testosteronspiegel während Phasen starker körperlicher Belastungen um 27% erhöhen konnte, während es ohne Mucuna Pruriens zu einem Abfall der Testosteronspiegel um 20% kam. Mit Mucuna Pruriens werden Sie also während eines harten Trainings oder einer erbarmungslosen Schlacht über 47% mehr Testosteron als Ihre Gegner verfügen, die kein Mucuna Pruriens verwenden! Als zusätzlichen Bonus konnte Mucuna Pruriens den Anstieg des katabolen Kortisons um 60% reduzieren.



Zusätzlich hierzu hemmt Mucuna Pruriens die Prolaktinbildung im Körper und kann eine Erhöhung der Spiegel des Luteinizing Hormons (LH) unterstützen, welches den Hoden das Signal gibt, Testosteron zu produzieren.



„Jeder soll wissen, dass wir lieber aufrecht sterben, als auf Knien zu leben! Nehmt Euren Mut zusammen, blickt tief in Eure Seelen! Kämpft für Euren Ruhm!“





