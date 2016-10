contec Geschäftsführer Detlef Friedrich bei der ConSozial 2016

Die 18. ConSozial findet am 26. und 27. Oktober auf dem Gelände der Messe Nürnberg statt. Auf der größten Kongress Messe für die Sozialwirtschaft erwarten die Fach- und Führungskräfte der Branche zwei intensive Tage mit einem vielfältigen Programm. Die contec GmbH wird sowohl als Aussteller als auch mit einem Vortrag des contec Geschäftsführers Detlef Friedrich auf der Messe vertreten sein.

(firmenpresse) - Die contec GmbH beim ConSozial Kongress



Die 10 Themenfelder des ConSozial Kongresses behandeln vielfältige Inhalte der Sozialwirtschaft, von der Kinder- und Jugendhilfe, über Strategisches Management und Sozialpolitik bis hin zu Personalentwicklung & -führung sowie Organisationsentwicklung. Auch contec Geschäftsführer Detlef Friedrich wird in diesem Rahmen gemeinsam mit Antje Grusa, Referentin für den Fachbereich Altenhilfe bei der AWO Sachsen West, einen Tandem-Vortrag mit dem Thema ‚Gemeinsamer Blick nach vorn - Vom Alltagsgeschäft zur Strategieentwicklung‘ halten. Dabei sollen u.a. Erfahrungen und mögliche Lösungswege im Umgang mit den sich aktuell wesentlich verändernden Rahmenbedingungen für verschiedene Bereiche der Sozialwirtschaft präsentiert werden. Der Vortrag findet am 27. 10.2016 von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Vortragsraum ‚Oslo‘ statt.



Die contec GmbH bei der ConSozial Messe



Im Bereich Messe der ConSozial stellen Aussteller aus sämtlichen Bereichen der Sozialwirtschaft ihr Serviceangebot vor. Besucher bekommen einen Marktüberblick sowie praxisrelevante Lösungsansätze an die Hand. Auch hier wird die contec GmbH mit einem Stand vertreten sein. Sie finden unseren Ausstellungsstand in Halle 4A – 310.



Mit über 80 Kongressthemen und 240 Ausstellern bietet die ConSozial umfassende Informationen zu aktuellen Themen der Sozialwirtschaft. Dabei liegt in diesem Jahr ein besonderer Fokus auf den entscheidenden Zukunftsfragen der Sozialbranche, wie Industrie 4.0 und die fortschreitende Digitalisierung. Entsprechend lautet das Motto der ConSozial 2016 ‚Soziale Marktwirtschaft 4.0‘. Neben dem Besuch von Vorträgen, Workshops oder der Messe bietet die ConSozial Fach- und Führungskräften der Sozialwirtschaft natürlich auch die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen und gemeinsame, innovative Impulse zu entwickeln.









Die contec GmbH - Die Management- und Unternehmensberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist eine 1988 in Bochum gegründete Unternehmensberatung mit Standorten in Berlin, Bochum, München und Stuttgart. Als unabhängiger Partner begleitet die contec erfolgreich Unternehmen in der strategischen Weiterentwicklung, bei Restrukturierungen, der Verbesserung der Prozessabläufe und Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

