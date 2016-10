ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 21. Oktober 2016

(ots) -

Woche 43/16

Samstag, 22.10.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



9.07Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



9.10Das Grauen des Krieges

Wenn Soldaten zu Bestien werden



9.55Das Grauen des Krieges

Die dunkle Seite des Menschen



( weiterer Ablauf ab 10.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

13.20Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1967 bis 1969)

Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

15.30Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1976 bis 1978)

Deutschland 2011



16.15Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1979 bis 1981)

Deutschland 2011



16.55Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1982 bis 1984)

Deutschland 2011



17.40Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1985 bis 1987)

Deutschland 2011



19.05Gesinnung im Visier - der Radikalenerlass

Geschichte treffen

Deutschland 2016



19.50ZDF-History

Putsch gegen die deutsche Einheit



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )







Woche 43/16

Sonntag, 23.10.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05heute-show



5.40Sir Alex Ferguson - Secrets of Success



6.25Die Macht der Superreichen

Das Wohlstands-Kartell

Großbritannien 2015



7.10Die Macht der Superreichen

Von Milliardären und Minijobbern

Großbritannien 2015



7.50Die ungleichen Staaten von Amerika

Im Schatten der Armut

USA 2016



8.35Die ungleichen Staaten von Amerika

Im Licht des Reichtums

USA 2016



9.20Crime and Justice - das Justizsystem der USA

Amerika und die Millionenklagen



10.07Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



10.10Katastrophen der Erdgeschichte



Mega-Vulkane

Großbritannien 2008



10.50Katastrophen der Erdgeschichte

Planet unter Eis

Großbritannien 2008



11.35Reise durch die Erdgeschichte

Im Westen des Pazifischen Feuerrings

Deutschland 2015



12.20Reise durch die Erdgeschichte

Der Afrikanische Grabenbruch

Deutschland 2015



13.05Reise durch die Erdgeschichte

Der Pazifische Feuerring

Deutschland 2015



13.50Reise durch die Erdgeschichte

Kollisionszone Südasien

Deutschland 2015





14.35Die Geburt Britanniens

Verborgene Vulkane

Großbritannien 2010



15.20Die Geburt Britanniens

Eiszeit

Großbritannien 2010



16.05Die Geburt Britanniens

Gold aus dem All

Großbritannien 2010



16.50Apokalypse Urzeit - Tödliche Strahlen



17.35Apokalypse Urzeit - Langsames Ersticken



18.15Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier



19.00Killer-Dinosaurier

Kannibalen der Urzeit



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

22.30Katastrophen der Erdgeschichte

Planet in Gefahr

Großbritannien 2008



( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

23.55Katastrophen der Erdgeschichte

Mega-Vulkane

Großbritannien 2008



0.40Katastrophen der Erdgeschichte

Planet unter Eis

Großbritannien 2008



( weiterer Ablauf ab 1.20 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

2.05Apokalypse Urzeit - Langsames Ersticken



( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

3.30Killer-Dinosaurier

Kannibalen der Urzeit

( weiterer Ablauf ab 4.10 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

4.55Die Geburt Britanniens

Eiszeit

Großbritannien 2010





Woche 43/16

Montag, 24.10.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40Die Geburt Britanniens

Gold aus dem All

Großbritannien 2010



6.25Reise durch die Erdgeschichte

Der Pazifische Feuerring

Deutschland 2015



7.10Killerbienen - Ein Leben für die Königin



7.55Einfach clever: Wie Tiere denken



8.33Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



8.35Einfach clever: Wie Tiere denken



9.20Einfach clever: Wie Tiere denken



10.05Tierische Freaks

Zu Wasser



10.50Tierische Freaks

Zu Lande



11.35Tierische Freaks

In der Luft



12.20Die Top Ten der neuen Tierarten



13.05Leschs Kosmos

Liebe - das Märchen von der freien Wahl

Deutschland 2016



13.35Zwillinge - Die Macht der Gene

Wie unsere Umwelt uns prägt



14.20Zwillinge - Die Macht der Gene

Wie unsere DNA uns prägt



15.05Apokalypse der Neandertaler

Die Ankunft des Homo Sapiens

Deutschland 2015



15.50Apokalypse der Neandertaler

Der tödliche Supervulkan

Deutschland 2015



16.35Mikroben - die kleinsten Lebewesen der Welt





17.20Das Geheimnis der Knochen

Härte und Beweglichkeit



18.05Das Geheimnis der Knochen

Kiefer, Krallen und Klauen



18.50Geheimnis Mensch

Wie alles begann

Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

3.55Das unterirdische Reich

Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern

Deutschland 2004



4.40Das unterirdische Reich

Von Festungen und Führerbunkern

Deutschland 2004













Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDFinfo

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 16:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1415471

Anzahl Zeichen: 6388

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDFinfo

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung