Die Goldenen Zwanziger - Silvesterparty 2016

ART Stalker wird auch dieses Jahr eine große Silvesterparty im Herzen von Berlin Charlottenburg veranstalten. Unter dem Motto die goldenen 20er Jahre wird der Haus DJ 20er Jahre Musik, Swing-House, Bar Jazz, Electro-Swing, Remixes und mehr auflegen.

Zigarettenspitze, Bubikopf, Expressionismus, Jazz, Charleston – tauchen sie ein in die glamouröse Welt der Goldenenen Zwanziger und feiern Sie mit uns bis ins Jahr 2017.



Mit Dj (20er Jahre Musik, Swing-House, Bar Jazz, Electro-Swing, Remixes und mehr), Fingerfood, Mitternachtsprosecco und Pfannkuchen.



Kleiderordnung erwünscht (gepflegte Abendgarderobe - bevorzugt 20er Jahre Stil, gerne auch Gangster und Flappers)



Samstag 31. Dezember 2016

Einlass ab 19:00 Uhr

Vorverkauf: 18,- €, Abendkasse: 28,- €



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Datum: 21.10.2016 - 16:59

