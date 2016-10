Dell EMC stellt neue Analytics-Plattform Analytic Insights Module vor

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 21. Oktober 2016 — Dell EMC präsentiert eine schlüsselfertige Lösung für die Big-Data-Analytics- und Anwendungs-Entwicklung, die die digitale Transformation beschleunigt. Das Dell EMC Analytic Insights Module stellt die gesamte Software, Hardware und sämtliche Services bereit, die erforderlich sind, um eine Umgebung für die Cloud-native und Big-Data-Anwendungsentwicklung in kurzer Zeit aufzubauen.



Die Lösung hilft Unternehmen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die sich leicht in intelligente Anwendungen integrieren lassen, und gewährleistet gleichzeitig die Datensicherheit und Einhaltung der Corporate Governance. Sie ermöglicht auch das schnelle Suchen, Sammeln und Analysieren von Daten aus Unternehmens- oder Cloud-Quellen.



Unternehmen beobachten, dass datenbasierte Anwendungen das Verbraucherverhalten stark beeinflussen. Viele kämpfen jedoch damit, einen geschäftlichen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen. Datenanalysten verbringen in der Regel bis zu 80 Prozent ihrer Zeit damit, Daten aufzubereiten, bevor sie sich auf die Analyse konzentrieren können. Darüber hinaus berichten Unternehmen, dass viele Mitarbeiter auf mehr Daten Zugriff haben als sie sollten. Das führt zu größeren Sicherheitsrisiken.



Das Analytic Insights Module von Dell EMC hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Das Modul beschleunigt den Analytik-Zyklus durch wichtige Neuerungen wie den Data Curator, Data Governor und den Data and Analytics Catalog. Es bietet auch ein Self-Service-Feature für Datenanalysten, die sich durch die Bereitstellung eigener Arbeitsbereiche vollständig darauf konzentrieren können, Erkenntnisse mit hohem wirtschaftlichen Nutzen zu gewinnen – und zwar schon nach Stunden oder Tagen, nicht erst nach Wochen oder Monaten.



IT-Teams können Richtlinien definieren und so sicherstellen, dass die Datensicherheit und die Corporate Governance für alle Benutzer, Applikationen und Datenquellen zu jeder Zeit gewährleistet sind. Das Analytic Insights Module läuft innerhalb der Native Hybrid Cloud von Dell EMC und enthält Pivotal Cloud Foundry. Das erlaubt es, Daten und analytische Services einfach mit Entwicklern zu teilen, um datenbasierte Anwendungen zu erstellen.





Der Anwender-Nutzen durch das Analytic Insights Module:



• Partnerschaft: Das Analytic Insights Module fördert die Partnerschaft zwischen Fachabteilungen und IT. Es vernetzt Manager, Datenanalysten, Anwendungsentwickler und IT-Teams, indem alle die Erkenntnisse, Datenquellen, Tools und Kontrollmöglichkeiten erhalten, die sie benötigen;



• Zeitersparnis: Das Analytic Insights Module reduziert den Zeitaufwand, den Analytik-Teams benötigen, um die Daten für ihre Analysen zu ermitteln, zu bereinigen und zu testen - und zwar um bis zu 80 Prozent;



• Zugriffsschutz: Sicherheitsfunktionen erlauben es, granulare Zugriffsrichtlinien für alle Benutzer, Anwendungen und Datenspeicher zu definieren. Die Richtlinien lassen sich dann Dateien, Tabellen, Spalten, Zeilen, Zellen oder Zellteilen zuordnen;



• Self-Service-Analyse: Analytik-Teams sind in der Lage, in kurzer Zeit voneinander unabhängige Arbeitsbereiche aufzubauen, ohne die Abläufe innerhalb einer Infrastruktur zu beeinträchtigen. In den Arbeitsbereichen lassen sich die Daten aus dem Unternehmen und der Cloud durchsuchen, einlesen und auswerten, wobei der Zugriff durch Richtlinien gesteuert wird. Die Ergebnisse können die Teams im Data and Analytics Catalog veröffentlichen;



• Freie Wahl der Tools: Da die Lösung eine offene Plattform ist, können Analytik-Teams Analyse- und Visualisierungswerkzeuge ihrer Wahl einsetzen. Das reduziert die Lernkurve und verbessert die Qualität und die Effizienz der Analysen;



• Bereitstellung intelligenter Applikationen: Die Erkenntnisse von Datenanalysten lassen sich schnell in Cloud-native Anwendungen integrieren. Das führt zu verbesserten Geschäftsprozessen oder hilft, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln;



• Transformation des Unternehmens: Der beschleunigte Prozess der Bereitstellung von Anwendungen für die Datenanalyse erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich ein Unternehmen durch den Analysezyklus bewegt und Cloud-native Anwendungen anbieten kann;



• Integrierter Data Lake: Der hochskalierbare Data Lake enthält die Multi-Protocol-File-Storage-Funktion von Dell EMC Isilon und die flexible Object-Storage-Funktion von Dell EMC Elastic Cloud Storage (ECS). Dadurch löst sich die Komplexität auf, die mit der Aggregation und dem Zugriff auf große Mengen von disparaten Daten verbunden ist.



Dell EMC Services bietet Deployment-Dienste für das Analytic Insights Module an, um Modelle der Datenanalyse zu entwickeln und zu standardisieren. Vielen Unternehmen hat die Beratung im Rahmen des Big Data Vision Workshops geholfen, Anwendungsfälle zu identifizieren, die geschäftlichen Nutzen bringen.





Verfügbarkeit



Das Dell EMC Analytic Insights Module wird zum Ende des Jahres verfügbar sein.





Zitate



Richard Villars, Vice President, Datacenter & Cloud, IDC

„Die Fähigkeit, aus der Datenanalyse gewonnene Erkenntnisse schnell in Cloud-native Anwendungen einzubinden, ist essentiell für Unternehmen, die sich Wettbewerbsvorteile durch die digitale Transformation sichern wollen. Eine schlüsselfertige Entwickler- und Analytics-Plattform wie das Analytic Insights Module von Dell EMC spielt eine entscheidende Rolle, diese Fähigkeit als Kernkompetenz im Unternehmen zu etablieren.“



Peter Cutts, Senior Vice President, Hybrid Cloud Platforms, Converged Platforms and Solutions Division, Dell EMC Corporation

„Wir haben das Analytic Insights Module entwickelt, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, vom Ausbau und der Betreuung ihrer Infrastruktur hin zur Entwicklung intelligenter Anwendungen zu wechseln, die ihr Geschäft vorantreiben.“





Weitere Informationen



• Mehr Infos über Dell EMC Analytic Insights Module: http://www.emc.com/solutions/big-data/analytic-insights.htm



• Alles über Big Data Solutions von Dell EMC: http://www.emc.com/big-data/index.htm



• Eine virtuelle Teilnahme an der Dell EMC World ist unter Dell EMC World möglich: http://www.dellemcworld.com



• Aktuelle Nachrichten zu Dell EMC auf Twitter unter (at)DellEMCNews (https://twitter.com/dellemcnews) und #DellEMCWorld (https://twitter.com/search?q=%23dellemcworld&src=typd)



• Kontakt zu Dell EMC: Twitter (http://twitter.com/DellEMCStorage), Facebook (http://facebook.com/DellEMC), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UClWVI6vuTSuGO5OtOgG_UEw) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/dellemc)





Dell auf Twitter: http://twitter.com/DellGmbH



Dell Blog: http://de.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell





Diese Presseinformation kann auch unter www.pr-com.de/dell abgerufen werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dellemc.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Dell EMC (www.dellemc.com) ist Teil der Unternehmensfamilie Dell Technologies (www.delltechnologies.com) und ermöglicht es Organisationen, ihre Rechenzentren durch den Einsatz branchenführender konvergenter Infrastrukturen, Server, Speichersysteme und Datensicherheits-Technologien zu modernisieren, zu automatisieren und zu transformieren. Unternehmen und Behörden schaffen damit eine verlässliche Grundlage, um ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen und ihr Geschäft durch Cloud-native Anwendungen und Big-Data-Lösungen zukunftsfähig zu machen. Kunden in 180 Ländern, einschließlich 98% der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf die IT-Lösungen von Dell EMC und das branchenweit umfangreichste und innovativste Portfolio - vom Client über Lösungen für das Rechenzentrum bis in die Cloud.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Dell EMC

PresseKontakt / Agentur:

Michael Rufer

Dell

+49 69 9792 3271

michael_rufer(at)dell.com



Anna von Krockow

PR-COM

+49 89 59997 701

anna.vonkrockow(at)pr-com.de

Datum: 21.10.2016 - 17:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1415478

Anzahl Zeichen: 7164

Kontakt-Informationen:

Firma: Dell EMC

Ansprechpartner: Anna von Krockow

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 89 59997 701



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung