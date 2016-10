Heinz von Heiden erobert die große Leinwand

Ab ins Kino!

Heinz von Heiden bringt im Herbst das?Zuhause-Gefühl?auf die Kinoleinwand.

(firmenpresse) - Zuhause sein - das bedeutet für jeden Menschen etwas Anderes. Doch eins ist ganz gewiss: Mit den eigenen vier Wänden verbinden wir positive Gefühle.

So geht es auch den Protagonisten in Heinz von Heidens neuem Kinospot, der vom 20. Oktober 2016 an im Vorprogramm des neuen Dreamworks-Films "Trolls - Finde dein Glück", läuft. Ab dem 27. Oktober 2016 wird der 30 Sekunden lange Spot außerdem vor "Störche - Abenteuer im Anflug" ausgestrahlt - insgesamt läuft der Spot sieben Kinowochen lang.

Heinz von Heiden hat sich bei der Umsetzung des Spots von namhaften Künstlern der Szene unterstützen lassen: Regisseur Nikolaj Georgiew und Komponist Jens Krause.

"Wir sind absolut begeistert vom Ergebnis und hoffen, dass es den Kinobesuchern ebenso geht", sagt Andreas Klaß, Geschäftsführer von Heinz von Heiden und Generalbevollmächtigter der Mensching Holding. "Freiheit, Glück, Geborgenheit und Sicherheit - das sind die großen Emotionen, die hier zum Tragen kommen. Ganz direkt und unverstellt." Starke Empfindungen, die vor allem das eigene Zuhause in einem auslösen.

Zu sehen ist der Spot in allen großen Kinos deutschlandweit - los geht es am Donnerstag, 20. Oktober 2016, mit dem Filmstart der "Trolls".

Weitere Informationen zur Pressemeldung "Heinz von Heiden erobert die große Leinwand" finden sich auf:

http://www.heinzvonheiden.de/aktuelles/ab-ins-kino-613/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.heinzvonheiden.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

Heinz von Heiden ist einer der führenden Massivhaushersteller Deutschlands und hat bis heute bereits 45.000 Häuser gebaut. Das Unternehmen steht für maßgeschneiderte System-Architektur, technische Innovationen und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Angebot umfasst die gesamte Dienstleistung rund ums Bauen - vom Bau über die komplette Einrichtung des Hauses bis hin zur Übergabe. Heinz von Heiden bietet mit über 5.000 m² Ausstellungsfläche in seinen KompetenzCentren und 40 Musterhäusern, diversen Stadtbüros sowie über 350 Vertriebspartnern bundesweit und in der Schweiz Beratung und Betreuung auf höchstem Niveau. Die Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser ist eine Tochter der Mensching Holding GmbH und Hauptsponsor des Bundesligisten Hannover 96.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

PresseKontakt / Agentur:

Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

Abteilung Presse

Chromstraße 12

30916 Isernhagen HB

c.krause(at)heinzvonheiden.de

+49 (0) 511-7284-0

http://www.heinzvonheiden.de/



Datum: 21.10.2016 - 17:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1415479

Anzahl Zeichen: 1761

Kontakt-Informationen:

Firma: Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

Ansprechpartner: Abteilung Presse

Stadt: Isernhagen HB

Telefon: +49 (0) 511-7284-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung