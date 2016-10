Influencer-Marketing-Profi kommt nach Deutschland

Takumi launcht offiziell in Deutschland mit bereits 5 erfolgreichen Kampagnen.



Innovativer Rechner zeigt den Influencern direkt, wie viel sie durch ihre Instagram-Posts verdienen können.



Takumi konnte schon eine Woche vor dem offiziellen Start mehr als 600 Influencer für sich gewinnen.



(firmenpresse) - Berlin, 21. Oktober 2016: Mit dem offiziellen Deutschland-Launch stellt das Unternehmen Takumi auch seinen freien online Rechner vor. Mit diesem können Mikro-Influencer berechnen, wieviel sie durch ihr Engagement auf der Plattform verdienen können.



Takumi ist eine Plattform für Instagram-Influencer mit durchschnittlich 1.000 bis 100.000 Followern. Diese können sich aus verschiedenen Kampagnen ihre präferierten aussuchen, diese dann kreativ umsetzen und damit Geld verdienen. Das Gute: Der gesamte Prozess – vom Einfügen des kreierten Posts, über die Genehmigung durch Takumi bis hin zur finalen Rechnungsstellung – läuft über eine App und ist somit schnell, mobil und unkompliziert. Unternehmen hingegen erarbeiten gemeinsam mit Takumi ein Briefing, welches ihre Produkte und Leistungen bestmöglichst in Szene setzt, inklusive Hashtags und gewünschter Beschreibung. Der Vorteil: Durch die natürliche Art und Weise der Inszenierung sind die Posts weniger Marketingmaßnahmen, sondern passen sich vielmehr organisch dem Feed des Influencers an, was eine höhere Beteiligung der Follower bewirkt. Während Stars in der Szene häufig eine Beteiligung von unter 0,5 Prozent haben, mobilisieren Influencer auf Takumi ihre Fans im Schnitt zu 2,9 Prozent.



Wie der Rechner funktioniert

Auf der Webseite von Takumi geben die Influencer an, an wie vielen Instagram-Kampagnen sie sich wöchentlich beteiligen wollen sowie die Anzahl ihrer Follower. Aus dem Verhältnis dieser beiden Faktoren wird direkt angezeigt, wieviel Geld pro Monat insgesamt verdient werden kann.



Was sind die Instagram-Posts der Influencer wert?

Wieviel kann man als Mikro-Influencer auf Takumi im Monat verdienen?:



Eine Runde Pizza für Freunde schmeißen (ungefähr 6 Pizzen für insgesamt 50€)

Für einen Instagram Post mit unter 1.000 Followern

Zwei top Plätze in der Philharmonie (durchschnittlich 100€ pro Ticket)

Für einen Instagram Post mit 50.000 Followern

Die Miete ( durchschnittlich 600€ warm für zwei Zimmer)



Für einen Post mit 100.000 Followern

Jahresticket des VBB in Berlin (761 €)

Für vier Posts pro Woche bei nur 1.000 Followern





-ENDE-







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://takumi.com/de/app/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Takumi wurde im Jahre 2015 von Solberg Audunsson, Gummi Eggertsson und Mats Stigzelius gegründet. Die App ist in Deutschland und dem Vereinigten Königreich für Android und iOS verfügbar. Takumi ist ein Marktplatz für kreative Markenkommunikation zwischen Unternehmen und Mikro-Influencern mit durchschnittlich 1.000 bis 100.000 Followern. Das Besondere: Die Influencer suchen sich die Kampagnen selber aus, wodurch ihre Posts authentischer und natürlicher sind.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Clarity PR

PresseKontakt / Agentur:

Patrick Pickhan

Clarity PR

Berlin

Auguststr. 83

10117 Berlin

Germany

+49 30 49209569

patrick(at)clarity.pr

Datum: 21.10.2016 - 17:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1415482

Anzahl Zeichen: 2587

Kontakt-Informationen:

Firma: Clarity PR



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



Interviewanfragen an Influencer möglich

Link zum Beipsielrechner (einfach runterscrollen):

http://takumi.com/de/app/

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.