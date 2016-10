AÜG-Reform: Gesetz ist ideologisch geprägt und geht an der Praxis vorbei (FOTO)

(ots) -

Der Bundestag hat heute Mittag ein neues

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verabschiedet, das am 1. April 2017 in

Kraft treten wird. "Das Gesetz ist ideologisch geprägt und geht

leider an der Praxis vorbei. Der vermeintlich positive Aspekt für die

in der Zeitarbeit Beschäftigten wird in der Realität so nicht

eintreten - von einer Reform im Interesse der Zeitarbeitnehmer kann

daher nicht die Rede sein", kommentiert Heide Franken,

Geschäftsführerin Corporate Affairs bei Randstad Deutschland.



Equal Pay ist in der betrieblichen Praxis nicht rechtssicher

umsetzbar



Das neue Gesetz sieht zwei Kernelemente für die Zeitarbeit in

Deutschland vor: Die Einführung einer Höchstüberlassungsdauer von 18

Monaten und Equal Pay nach neun Monaten. Der Gesetzgeber hat

tarifliche Erweiterungsspielräume für die 18 bzw. 9 Monate

vorgesehen, diese müssen jedoch erst in die Branchentarifverträge der

Kunden bzw. die Tarifverträge der Zeitarbeit integriert werden.



"Die jetzt getroffene Equal Pay Regelung ist in der betrieblichen

Praxis nicht rechtssicher umsetzbar", erklärt Heide Franken. Darüber

hinaus verfehlt es das angestrebte Ziel einer Gleichbehandlung

zugunsten der Zeitarbeitnehmer. "In unseren Kundenunternehmen gibt es

eine Vielzahl von individuellen betrieblichen Lohnbestandteilen. Hier

hat der Gesetzgeber nicht definiert, welche davon berücksichtigt

werden müssen und damit für eine erhebliche Rechtsunsicherheit

gesorgt. Obwohl es bereits einen Tarifvertrag gibt, schränkt die

Politik durch diese überflüssige Regulierung die Zeitarbeit weiter

ein", gibt Heide Franken zu bedenken. "Es ist wahrscheinlich, dass

Unternehmen daher vor der Frist die beschäftigten Zeitarbeitnehmer

abmelden. Diese müssen künftig noch flexibler sein", so Heide

Franken.



Übernahmeverhalten wird sich nicht ändern





Mit der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten verspricht sich die

Politik eine steigende Übernahmequote durch Kundenunternehmen. "Auch

das widerspricht unseren Erfahrungen. Gibt es im Einsatzbetrieb

personelle Vakanzen, werden unsere Zeitarbeitnehmer bereits lange

vorher übernommen. Nur wenn wirklich ein langfristiger Bedarf

besteht, entscheiden sich unsere Kunden zur Übernahme. Daran wird

auch das Gesetz in der gelebten Praxis nichts ändern", erklärt Heide

Franken.



Zeitarbeit ist ein klassisches sozialversicherungspflichtiges

Beschäftigungsverhältnis und inzwischen fast flächendeckend

tarifvertraglich geregelt. Durch die seit 1. November 2012 gültigen

Branchenzuschläge wurden die Lohndifferenzen zwischen Mitarbeitern im

Kundeneinsatz und den Stammmitarbeitern der Betriebe nahezu

geschlossen - ein System, das mit den DGB-Gewerkschaften vereinbart

wurde. Darüber hinaus gibt es in einzelnen Unternehmen bereits

Equal-Pay-Betriebsvereinbarungen, die individuell auf die jeweilige

Firma zugeschnitten sind. "Die Personaldienstleistungsbranche hat in

den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht, die Reform ist eine

unnötige Regulierung und hat mit den Bedarfen des Arbeitsmarktes

nichts zu tun. Es liegt klar auf der Hand, dass die Zeitarbeit und

das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zum Spielball politischer

Interessen gemacht worden sind und das Ergebnis leider keine

positiven Auswirkungen auf den gesamten Arbeitsmarkt haben wird",

betont Heide Franken.



Über Randstad Gruppe Deutschland



Mit durchschnittlich rund 57.000 Mitarbeitern und 500

Niederlassungen in rund 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 1,97

Milliarden Euro (2015) ist die Randstad Gruppe der führende

Personaldienstleister in Deutschland.. Randstad bietet Unternehmen

unterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Neben

der klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppe

unter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,

Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinen

passgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischer

Partner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrung

unter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassung

sowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote für

Mitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- und

Führungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. Als

Impulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000

einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der als

Grundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamten

Branche diente. Randstad ist seit rund 45 Jahren in Deutschland aktiv

und gehört zur niederländischen Randstad Holding nv: mit einem

Gesamtumsatz von rund 19,2 Milliarden Euro (Jahr 2015), über 500.000

Mitarbeitern täglich im Einsatz und ca. 4.400 Niederlassungen in rund

40 Ländern, ist Randstad einer der größten Personaldienstleister

weltweit. Zur Randstad Gruppe Deutschland gehören neben Randstad auch

die Unternehmen GULP, Randstad Managed Services und Randstad

Outsourcing. Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der

Randstad Gruppe Deutschland ist Eckard Gatzke.







