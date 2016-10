Fahrrad-Demo mit Extremsportler Ben Urbanke zum Schweinehochhaus nach Maasdorf

Fahrrad-Demo am Sonntag, den 23. Oktober 2016 zum Schweinehochhaus nach Maasdorf. Damit möchte der Berliner Extremsportler Ben Urbanke seinen Protest gegen die Aufzuchtanlage zum Ausdruck bringen.

Fahrrad-Demo am 23.10.16 zum Schweinehochhaus nach Maasdorf.

(firmenpresse) - Das Deutsche Tierschutzbüro ruft für Sonntag, den 23. Oktober 2016 zur Groß-Demonstration vor dem Schweinehochhaus in Maasdorf bei Halle auf. Circa 500 Sauen bringen dort auf sechs Etagen Tausende Ferkel jährlich zur Welt. Die Haltungsbedingungen sind dabei mehr als tierschutzwidrig und verstoßen gegen das Tierschutzgesetz. "Wir fordern weiterhin die Schließung des Schweinehochhauses und generell die Abschaffung der Kastenstände", so Jan Peifer, Gründer vom Deutschen Tierschutzbüro. Der Tierschutzorganisation liegt aktuelles Bildmaterial vor, das Gesetzesbrüche zeigt. So verstoßen die Kastenstände gegen die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Aufgrund einer Strafanzeige der Tierschützer ermittelt die Staatsanwaltschaft Dessau bereits gegen den Betreiber des Schweinehochhauses.



Unterstützt wird die Protestaktion der Tierschützer am Sonntag durch den veganen Extremsportler Ben Urbanke. Gemeinsam mit weiteren Radrennsportlern werden sie an diesem Tag die Strecke von Berlin nach Maasdorf mit dem Fahrrad zurücklegen und damit ein starkes Zeichen gegen Tierqual und Massentierhaltung setzen.



Tourdaten der Fahrrad-Demo am 23.10.16:

Berlin: Start um 7 Uhr am Olympiastadion (Coubertinplatz)

Potsdam: 8 Uhr am Hauptbahnhof (Friedrich-Engels-Straße)

Niemegk: Durchfahrt ca. 10 Uhr

Coswig: Durchfahrt ca. 12 Uhr

Dessau-Roßlau: Durchfahrt ca. 12.30 Uhr

Maasdorf: Ankunft ca. 15 Uhr vor dem Schweinehochhaus



In Maasdorf werden die Sportler dann von ca. 500 Demo-Teilnehmern erwartet. Das Deutsche Tierschutzbüro hat ebenfalls für den 23.10.2016 eine Groß-Demonstration direkt vor dem Schweinehochhaus angemeldet. Mit Insgesamt vier Bussen aus Berlin, Potsdam, Halle und Nürnberg/Erlangen werden die Teilnehmer der Demonstration anreisen.



Weitere Informationen zur Kampagne "Schweinehochhaus schließen" finden Sie hier: www.schweinehochhaus-schliessen.de











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tierschutzbuero.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Deutsche Tierschutzbüro ist ein eingetragener Verein, der sich für mehr Rechte von Tieren einsetzt. Die bundesweit tätige Organisation ist als besonders förderungswürdig anerkannt und gemeinnützig. Weitere Informationen unter www.tierschutzbuero.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Leseranfragen:

Gubener Straße 47, 10243 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 21.10.2016 - 17:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1415484

Anzahl Zeichen: 2242

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Ansprechpartner: Jan Peifer

Stadt: Berlin

Telefon: 030-27004960



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.