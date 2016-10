Kölner Stadt-Anzeiger: Ingo Zamperoni kehrt mit "Begeisterungsdämpfer" aus den USA zurück

Neuer Anchorman der "tagesthemen" erklärt das Phänomen Trump mit erschüttertem Selbstverständnis der Amerikaner

(ots) - Der künftige "tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni,

bisher USA-Korrespondent des ARD-Fernsehens, kehrt ein Stück weit

desillusioniert nach Deutschland zurück. "Die Begeisterung für dieses

Land, die ich als Teenager hatte", habe "einen Dämpfer bekommen",

sagte der 42-Jährige dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe).

Als Grund dafür nannte Zamperoni unter anderem die sozialen

Gegensätze, die laxen Waffengesetze und die Justizpraxis in den USA.

Sie seien das Land mit den meisten Gefängnisinsassen. "Welches 'Land

of the Free' kann das sein?", so Zamperoni. Den Grund für den Erfolg

des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sieht

der Journalist im "erschütterten Selbstverständnis" der

US-Amerikaner. "Das Land ist insgesamt progressiver geworden, die

Homo-Ehe ist legal in allen Staaten. Umweltschutz, Globalisierung -

da ist viel in Bewegung. Das ist nicht wenigen zu viel auf einmal.

Sie glauben, nicht mehr mitzukommen und abgehängt worden zu sein.

Zudem gibt es bei vielen Trump-Wählern das Gefühl einer Arroganz bei

den liberalen, progressiven Eliten aus Wirtschaft, Medien und

Politik." Den Deutschen wiederum attestierte Zamperoni im Verhältnis

zu den USA einen Minderwertigkeitskomplex. "Enttäuschte Liebe ist es

bestimmt auch. Wir haben ein bisschen das Bedürfnis, eine Sonderrolle

bei den Amerikanern zu haben. Die sind da sehr viel pragmatischer."

Es gebe in den USA zwar viel Sympathie für Deutschland, "trotzdem

sind wir aus deren Sicht zwar ein wichtiges Land, aber eben eines von

vielen." In manchen Punkten müssten die Deutschen "bescheidener"

sein, empfahl Zamperoni.







