SANHUA Automotive sponsert 2016 SAE Thermal Management System Symposium

(ots) - SANHUA Automotive ist stolz, als

einer der großen Sponsoren der Branche für das diesjährige, am 18.,

19. und 20. Oktober in Mesa, Arizona, abgehaltene Society of

Automotive Engineers (SAE) Thermal Management System Symposium

aufzutreten.



Mit diesem Sponsoring verdeutlicht SANHUA Automotive sein

Engagement dafür, als Thermomanagementexperte Produkte zu entwickeln,

die die Treibstoffeinsparung bei herkömmlichen Fahrzeugen erhöhen und

Möglichkeiten für die Ausdehnung der Reichweite von EV und

Hybridfahrzeugen bieten. Das brandneue SANHUA Automotive

Thermoproduktportfolio passte zum übergreifenden Thema des

Symposiums, wie sich, mit dem Aufkommen der neuen

Fahrzeug-Antriebsstränge in Hybrid-, Elektro- und

Brennstoffzellenautos, die Beheizung und Kühlung des Fahrzeugs

handhaben lassen. Diese Frage ist ein zentrales Anliegen der

Mobilitätswirtschaft und erfordert neue Konzepte zur Bereitstellung

gänzlich neuartiger Thermomanagementsysteme einschließlich neuer

Komponentendesigns, um die Beheizung und Kühlung des Fahrgastraums

und des EV-Batteriesystems gewährleisten zu können.



SANHUA Automotive beispielsweise hat ein neues und innovatives

elektronisch gesteuertes Ventil für die Klimatechnik entwickelt. Das

neue Electronic eXpansion Valve (EXV) erlaubt eine schnellere

Reaktion auf Veränderungen der Fahrzeugbetriebsbedingungen und eine

erhöhte Flexibilität in der Kühlmittelkontrolle von Klimaanlagen. Mit

SANHUA Automotives EXV wird eine Reihe von Strategien zur

Systemsteuerung möglich, die letztendlich zu einem verbesserten

Gesamtwirkungsgrad des Klimatechniksystems und besserer

Systemleistung führen. SANHUA Automotive ist aufgrund dieses EXV als

2017 Automotive News PACE Award-Finalist für Produktinnovation

nominiert worden.



Das SAE Thermal Management System Symposium erweiterte ebenfalls



diesjährig seine Programminhalte mit einer Schwerpunktsetzung auf

Umweltvorschriften und Technologien, die diesen entgegenkommen. An

der Veranstaltung, auf der globale Thermo-Spezialisten modernste

Thermomanagement-Technologien und Konformitätsstrategien für die

Einhaltung von Vorschriften präsentierten, nahmen über 250 Ingenieure

aus den Vereinigten Staaten, Europa und Asien teil.



Informationen zu SANHUA Automotive



SANHUA Automotive ist ein führender globaler Lösungsanbieter für

fortschrittliche Fahrzeugtechnologie, Systeme und Komponenten für

große OEMs und auf Thermomanagementsysteme spezialisiert. Als

Thermomanagementexperte entwickelt SANHUA Automotive laufend

Produkte, welche die Treibstoffeinsparung bei herkömmlichen

Fahrzeugen erhöhen und Möglichkeiten für die Ausdehnung der

Reichweite von EV und Hybridfahrzeugen bieten.



Informationen zu SAE



SAE International ist eine globale Vereinigung von mehr als

121.000 Ingenieuren und Technikfachleuten aus der Luftfahrt-,

Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Kernkompetenzen der SAE

International sind lebenslanges Lernen und die Entwicklung

freiwilliger Konsensnormen.







