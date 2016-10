WDR, NDR, SZ: Immer mehr türkische Diplomaten bitten um Asyl in Deutschland

Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei haben jetzt schon

"35 Personen mit türkischen Diplomatenpässen" in Deutschland einen

Asylantrag gestellt - die Zahl umfasst auch die Ehegatten und Kinder

von Diplomaten, die ebenfalls über solche Pässe verfügen. Das

berichten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung.



Die Zahlen teilte die Bundesregierung jetzt schriftlich mit. Der

Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu (B´90/Die Grünen) hatte

nachgefragt, nachdem WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichtet

hatten, dass ein türkischer Militärattaché in Deutschland einen

Asylantrag gestellt hatte. Zudem erklärte die Regierung, dass etwaige

Auslieferungsersuchen der Türkei von den deutschen

Oberlandesgerichten auf der Grundlage des Europäischen

Auslieferungsabkommens entschieden werden würden. Die Bundesregierung

erklärte weiter, dass dabei auch "menschenrechtliche Verpflichtungen"

berücksichtigt werden würden. Nach einer Entscheidung durch die

Gerichte würde dann die Bundesregierung selbst eine weitere

"gründliche Einzelfallprüfung" vornehmen.



Unklar bleibt, ob es bislang bereits offizielle Auslieferungsersuchen

der Türkei gibt - das Bundesinnenministerium teilt dazu nur mit, dass

man sich grundsätzlich nicht dazu äußere. Die Türkei soll jedoch, so

erfuhren es WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung aus türkischen

Sicherheitskreisen, Druck auf die Bundesregierung ausüben. Demnach

habe die Regierung in Ankara klar gemacht, dass sie von Deutschland

erwarte, dass den betroffenen Personen kein Asyl erteilt werde. Auch

die türkische Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi hatte gemeldet, dass

die Türkei von Deutschland in diesem Fall "besondere Sensibilität"

und eine "enge Kooperation" erwarte. Der Bericht der türkischen

Agentur erschien, nachdem WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung darüber

berichtet hatten, dass die Türkei Diplomatenpässe für ungültig



erklärt hat und dass ein ehemaliger türkischer Militärattaché an der

Berliner Botschaft in Deutschland Asyl beantragt hat.



Offenbar ist bislang in keinem Fall über die Asylanträge entschieden

worden. Beobachter des Falles gehen davon aus, dass die

Bundesregierung auch kein besonderes Interesse an einer schnellen

Bearbeitung der Anträge hat. Solange die Asylverfahren laufen,

besteht für die Türken ein Abschiebeschutz. Auch der

Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu, der die Anfrage gestellt hatte,

fordert, die Bundesregierung soll "diese Asylanträge sehr gründlich

prüfen und keine voreiligen Entscheidungen treffen."



Die Asylanträge der ehemaligen Diplomaten und ihrer Angehörigen sind

somit besonders heikel für die Bundesregierung. Eine Gewährung von

Asyl könnte die Beziehungen zum NATO-Verbündeten Türkei erneut

belasten. Die Bundesregierung ist zudem beim Flüchtlingsabkommen mit

der Türkei auf die Kooperation des Landes angewiesen. Andererseits

bestehen in der Bundesregierung aber offenbar Zweifel, dass die

Betroffenen in der Türkei im Falle einer Abschiebung ein

rechtsstaatliches Verfahren und eine Behandlung in Einklang mit den

Menschenrechten erwarten würde. Amnesty International hatte in der

Vergangenheit über glaubhafte Hinweise berichtet, nach denen

Personen, denen eine Beteiligung am Putschversuch vorgeworfen wird,

in der Haft Opfer von Folter, Schlägen und Vergewaltigungen geworden

sind. Die Menschenrechtsorganisation forderte deshalb, dass

unabhängige Beobachter Zugang zu den Gefangenen bekommen.









