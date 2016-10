rbb-exklusiv: Kinderzirkus Cabuwazi zieht nach Tempelhof um

(ots) - Der Kinderzirkus Cabuwazi soll in den nächsten

Monaten mit seinen Zelten vom Postbahnhof zum ehemaligen Flughafen

Tempelhof umziehen.



Das ist nach Informationen der rbb-Abendschau das Ergebnis eines

Koordinierungsgespräches, das heute in der Senatskanzlei stattfand.



Zunächst sollen am Columbiadamm allerdings die Voraussetzungen für

den Umzug geschaffen werden - so müssen möglicherweise noch

Rettungswege für die Zirkusveranstaltungen eingerichtet werden.



Cabuwazi arbeitet bereits seit Ende letzten Jahres in den Hangars

von Tempelhof mit Flüchtlingskindern und -jugendlichen.







