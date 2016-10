Perfektes WLAN für Studenten-WGs von devolo

Für mehr als 2,5 Millionen Studierende hat gerade das Wintersemester begonnen. Vorlesungen, Seminare, Hausarbeiten und Klausuren erfordern wieder intensive Recherchearbeiten im Internet.

Mit devolo Powerline-Adaptern steht in Studenten-WGs jederzeit zuverlässiges Internet zur Verfügung

(firmenpresse) - Schnelles Internet in jedem WG-Zimmer

Die Powerline-Technologie von devolo ist äußerst flexibel und passt in jede Wohngemeinschaft. Den ersten Adapter einfach einstecken, kurz den Bootvorgang abwarten und loslegen. Ab jetzt kann an jeder Steckdose im selben Stromkreis ein weiterer Adapter platziert werden. Jetzt steht ein Netzwerk- und Internetzugang mit bis zu 1.200 Mbit/s genau dort zur Verfügung, wo er benötigt wird. Praktisch für WGs: Es lassen sich auch unterschiedliche WLAN-Netze mit individuellen Passwörtern und Gastzugängen einrichten. Und all das hilft dank stabilem und schnellem Internetzugang nicht nur während stressiger Lernphasen, sondern auch zwischendurch bei der dringend benötigten Entspannung für Audio- und Video-Streaming oder IPTV-Empfang.

Für jede Studi-Wohngemeinschaft das passende WLAN-Produkt

Die praktischen Steckdosenadapter stellen sowohl klassische LAN-Anschlüsse als auch WLAN-Empfang zur Verfügung - mit bis zu 1.200 MBit/s und superschnellem WLAN ac. Wer bereits eine gute WLAN-Abdeckung hat und nur kleine "blinde Flecken" in der Wohnung mit WLAN versorgen möchte, greift zum praktischen devolo WiFi Repeater ac. Egal wofür die Studierenden sich entscheiden, sie profitieren bei devolo Produkten in jedem Fall von kostenfreien Apps, die Einrichtung und Konfiguration einfach machen.

Preise und Verfügbarkeit: Der günstige Einstieg

Die Powerline-Adapter von devolo sind im Handel und Online erhältlich. Für die erstmalige Einrichtung eines Powerline-Netzwerks bietet sich dabei ein Starter Kit oder Netzwerk Kit an. Die unverbindlichen Preisempfehlungen beginnen bereits bei 69,90 Euro. Soll das Netzwerk später erweitert werden, lassen sich jederzeit problemlos weitere Adapter hinzufügen.





Über devolo Consumer Business

devolo Consumer Business bietet innovative wie einfache Lösungen für das moderne, vernetzte Zuhause.



Mit dLAN® Powerline ist devolo das weltweit führende Unternehmen für die Übertragung von Internetsignalen über die hausinterne Stromleitung. Die praktischen Adapter lassen sich ohne Vorkenntnisse installieren und ermöglichen vollen Internetempfang in jedem Raum. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie über 30 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg.



devolo Home Control ist das einfache Smart Home. Die neue Produktwelt umfasst ein umfangreiches Produktportfolio von Sensoren und Aktoren mit dem jedes Zuhause im Handumdrehen zum Smart Home wird. Gesteuert wird devolo Home Control einfach über mydevolo.com oder per intuitiver App - für mehr Komfort, mehr Sicherheit und zum Energiesparen.



Über devolo

Die devolo AG ist das führende europäische Unternehmen im Markt für Powerline- Kommunikationslösungen. Das Kernprodukt des Unternehmens ist dLAN®, eine Technologie, die flexible Netzwerke über Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen ermöglicht. Powerline-Lösungen werden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Umfeld eingesetzt und halten Einzug im Bereich zukunftsorientierter Energiedatenverteilung. devolo investiert seine Entwicklungsressourcen in die Verbesserung der dLAN®-Technik durch eigene, patentierte Lösungen. Seit 2009 ist das weltweit operierende Unternehmen Weltmarktführer im Powerline-Segment. Durch nachhaltiges Handeln steht devolo zu seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Natur.

