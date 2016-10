neues deutschland: BND-Gesetz: Vollmacht vom Parlament¶

(ots) - Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das

nun vom Parlament beschlossene BND-Gesetz von den obersten deutschen

Richtern einen Unbedenklichkeitsstempel erhält. Und die, die am

Europäischen Gerichtshof das Recht zu schützen haben, werden einen

Teufel tun, ausgerechnet dem deutschen BND, der der US-amerikanischen

NSA die Türen in EU-Institutionen öffnet, eine solche

Generalvollmacht zu lassen. Denn eigentlich lässt sich der Inhalt des

vom Bundestag Beschlossenen schlicht in einem Satz zusammenfassen:

Der BND darf alles, das Grundgesetz und die Interessen angeblich

befreundeter Partner sind uns Wurst. Jene, die zugestimmt haben,

wollen dem Auslandsgeheimdienst erlauben, was er bislang vor allem in

der sogenannten Fernmeldeaufklärung illegal gemacht hat. Und sie

legen unter dem Stichwort Terrorbekämpfung noch ein paar Bürgerrechte

obendrauf. Man rechnet mit der Angst vor Islamisten und

Russen-Trolls, setzt darauf, dass die Bürger schon schlucken werden,

was für die Demokratie unverdaulich ist. Wenn man wenigstens versucht

hätte, die Geheimdienstkontrolle zu stärken. Nichts von alldem. Statt

dem Parlament mehr Rechte zu geben und dem Dienst mehr Pflichten

aufzuerlegen, hat man zwei neue BND-genehme »Kontrollinstanzen"

geschaffen. So verkehrt sich all das, was wir dem Whistleblower

Edward Snowden an Wissen über die Datenkrake BND verdanken, letztlich

in sein Gegenteil. Absurd - und daher hoffentlich nicht von Bestand.







