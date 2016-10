Modezar HARALD GLÖÖCKLER shootet mit Curvy Models für neue Curvy Kollektion AMOURÖÖS

Modezar HARALD GL种CKLER shootet mit Curvy Models f黵 neue Curvy Kollektion AMOUR种S

Deutschlands schillerndster Designer HARALD GL种CKLER ist aktuell als Juror der Sendung"Curvy Supermodel" zu sehen. Am Dienstag, den 25.10., shootet der Star-Designer seine neue Curvy Modelinie AMOUR种S, die bei ADLER erh鋖tlich sein wird.

Harald Gl鲻ckler International GmbH

(firmenpresse) - Was:Exklusives Fotoshooting des Star-Designers

HARALD GL种CKLER zusammen mit Curvy Profimodel Nina Pagett, Dynelle Rhodes von "The Weather Girls" und

Sarah Stoll, Drittplatzierte beim "Fr鋟lein-Kurvig-Wettbewerb", f黵 die neue Kollektion AMOUR种S, die ab Mitte November bei ADLER erh鋖tlich ist, live mit HARALD GL种CKLER

Wann:Dienstag, 25. Oktober 2016; 12:00 Uhr

Abgestimmte Interviews mit der Presse

Wo:Hotel Meurer

Hauptstra遝 67, 67229 Gro遦arlbach

Deutschlands extravagantester Designer sucht aktuell als Jurymitglied der Modelcastingshow "Curvy Supermodel" nach dem neuen Curvy Supermodel und macht mit seiner Botschaft "Jede Frau ist eine Prinzessin" allen Frauen Mut. Seit 黚er 30 Jahren engagiert sich der Modemacher f黵 Frauen mit Kurven und macht sich f黵 sie stark. Am Dienstag, den 25. Oktober, wird das Kreativ-Genie zusammen mit Curvy Profimodel Nina Pagett, Dynelle Rhodes von "The Weather Girls" und Sarah Stoll, Drittplatzierte beim "Fr鋟lein-Kurvig-Wettbewerb" im Hotel Meurer in Gro遦arlbach in der Pfalz f黵 die neue Kollektion AMOUR种S shooten. Seit Jahrzehnten ist der Modemacher nicht nur f黵 seine au遝rgew鰄nlichen Kreationen bekannt, besonders f黵 kurvige Damen, sondern auch in 黚er 82 L鋘dern erfolgreich. HARALD GL种CKLER pr鋝entiert somit nicht nur seine Modekollektion, sondern auch die Ausstrahlung und Modelqualit鋞en von Curvy Models.

Mit seiner neuen Kollektion AMOUR种S hat der Kultdesigner Kreationen entworfen, die jede Frau zu einer Prinzessin, Herzogin oder gar Kaiserin machen. Die edlen Modelle schmeicheln den Kurven jeder Frau. Der Modezar HARALD GL种CKLER schafft mit AMOUR种S wundersch鰊e Designs von Gr鲞e 42 bis 60. Die neue Kollektion des Design-Genies ist in K黵ze bei der Modekette ADLER erh鋖tlich.

"Ich freue mich sehr, dass ich mit der Sendung "Curvy Supermodel" der Welt zeigen kann, dass jede Frau sch鰊 ist, ob sie nun eine 36, eine 46 oder eine 56 tr鋑t. Das Wichtigste ist die Ausstrahlung", so der Modezar. Bei dem Shooting werden Curvy Profimodel Nina Pagett, Dynelle Rhodes von "The Weather Girls" und Sarah Stoll, Drittplatzierte beim "Fr鋟lein-Kurvig-Wettbewerb", zusammen mit HARALD GL种CKLER vor der Kamera stehen.

躡er HARALD GL种CKLER und die Harald Gl鲻ckler International GmbH



Der in Baden-W黵ttemberg aufgewachsene Designer ist ein Ph鋘omen. So kreierte er bereits im Alter von sieben Jahren sein erstes Kleidungsst點k. Mit diesem in die Wiege gelegtem Talent und einer gro遝n Portion Mut, Flei und Ehrgeiz, erarbeitete sich Gl鲻ckler seinen heutigen Ruhm. Was 1987 mit einem Modegesch鋐t in Stuttgart angefangen hat, erweiterte sich im Laufe seiner Karriere ungemein. Heute umfasst das Repertoire neben Haute Couture- und Pret--Porter-Mode auch Schmuck, W鋝che, Homewear, Schuhe und D黤te. Doch sein Weg geht wesentlich weiter: Neben zahlreichen TV-Auftritten findet er sogar noch Zeit f黵 Charity, Modenschauen, Malerei und Buchver鰂fentlichungen.



Die Harald Gl鲻ckler International GmbH ist ein weltweit operierendes Unternehmen zur Vermarktung der Person HARALD GL种CKLER und besitzt dar黚er hinaus die ausschlie遧ichen Vermarktungsrechte an einem gro遝n Portfolio der von HARALD GL种CKLER entwickelten Marken. Das Unternehmen vergibt insbesondere Lizenzen und Verwertungsrechte und ist in den folgenden Bereichen t鋞ig:



- Fashion

- Uhren und Schmuck

- Interior Design und H鋟ser

- Heimtextilen

- Parf黰 und Kosmetik

- Lederwaren und Taschen

- Reitsportkollektion

- Tierbedarf

- Tapeten

- Pralinen

- TV-Realities und Show

- Musik- und Tontr鋑erproduktion

- Accessoires f黵 mobile Endger鋞e

- B點her & Kataloge

- Online Business

- Teleshopping

- Porzellan

- Sonnenbrillen

- Teppiche

- Tischdekoration

- Dekopapier

- Spielwaren

- Print- und Onlinepublikationen



HARALD GL种CKLER wird international als au遝rgew鰄nliche, schillernde und exzentrische Pers鰊lichkeit wahrgenommen. Die Harald Gl鲻ckler International GmbH nutzt dies mit einer genialen Vermarktungsstrategie im Lizenzgesch鋐t. Ob New York, London oder Tokyo, die Partner stehen Schlange. Das Unternehmen verbucht seit seiner Gr黱dung eine sehr starke Wachstumsdynamik mit steigender Tendenz. Produkte von HARALD GL种CKLER sind in 黚er 80 L鋘dern erh鋖tlich.



Weitere Informationen: http://www.haraldgloeoeckler.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Harald Gl鲻ckler International GmbH c/o PR-Agentur PR4YOU

PresseKontakt / Agentur:

PR-Agentur PR4YOU

Holger Ballwanz

Christburger Stra遝 2

10405 Berlin

presse(at)pr4you.de

+49 (0) 30 43 73 43 43

http://www.pr4you.de



Datum: 21.10.2016 - 18:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1415499

Anzahl Zeichen: 3158

Kontakt-Informationen:

Firma: Harald Gl鲻ckler International GmbH c/o PR-Agentur PR4YOU

Ansprechpartner: Holger Ballwanz

Stadt: Berlin

Telefon: +49 (0) 30 43 73 43 43





