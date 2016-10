Schönwettergrillen ist out

Immer mehr Menschen grillen bei Wind und Wetter über offenem Feuer in einer sogenannten Grillkota. Am Wiener Donaukanal eröffnet demnächst ein ganzes Feuerdorf.

Isidor GmbH und Co KG - Ihr Spezialist für Grillkotas, Saunakotas und extra große Kotas

(firmenpresse) - Im Häuschen lodert ein lauschiges Feuer und während einem der Duft von Gegrilltem in die Nase steigt, kuschelt man sich in das warme Lammfell und lässt das nasse Wetter vor der Tür. Was an eine Blockhüttensauna erinnert, ist in Wirklichkeit ein Grillhaus und erwärmt nicht nur die Füße, sondern auch das Gemüt in der dunklen Jahreszeit. Kein Wunder, dass die sogenannte Grillkota aus Finnland kommt - dem Land, in dem sich die Sonne im Winter ganze 51 Tage lang nicht blicken lässt. Die Ursprünge der Grillkota liegen bei den Ureinwohnern Lapplands. Sie sollen schon mit offenem Feuer in der Mitte ihrer Zelte gekocht haben.



Dieser skandinavische Trend ist nun auch in Deutschland und Österreich angekommen. So ist die finnische Feuerkota auch immer öfter in heimischen Gärten zu sehen. Doch nicht nur dort: Grillpavillons können mittlerweile für das besondere Erlebnisdinner gemietet werden. So zum Beispiel im Hotel Dresel bei Hagen. In Österreich öffnet in der Bundeshauptstadt bald ein ganzes Feuerdorf seine Pforten. Dort, wo entlang des Donaukanals im Sommer aufgeschüttete Sandstrände und Beachbars die Massen anziehen, kann ab dem 20.Oktober in gewählter Runde das Essen in einer Grillhütte selbst zubereitet werden. Zehn bis zwölf Gäste sollen in einer Hütte am Donaukanal Platz haben. Für größere Gruppen von 24 bis 36 Personen können die Zwischenwände entfernt und die Hütten zusammengelegt werden - eine gute Idee für die etwas ausgefallenere Weihnachtsfeier. Doch günstig ist das Grillerlebnis im kompakten Holzhäuschen nicht: Neben dem Preis für das Menü und die Getränke, wird auch noch eine Hüttenmiete von 190 Euro einkassiert.



Die Lagerfeuerromantik für den eigenen Garten ist dagegen bereits ab 3500 Euro zu haben. Bei Isidor zum Beispiel erhalten Grillfans unter grillkota.isidor.eu einen guten Überblick über alle verfügbaren Modelle und können bei Interesse die ausgewählte Hütte gleich online bestellen. Egal ob Silvesterparty, Geburtstagsessen oder gemütliches Kuscheln bei Kakao und Keksen, wer eine Grillkota sein Eigen nennt, ist für ein romantisches Beisammensein nie mehr vom Wetter anhängig. Doch Achtung: Besitzer laufen Gefahr, den Winter zu ihrer neuen Lieblingsjahreszeit zu erklären.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.isidor.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Isidor GmbH und Co KG

Leseranfragen:

Münstersche Straße 11, 14772 Brandenburg an der Havel

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 21.10.2016 - 18:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1415500

Anzahl Zeichen: 2509

Kontakt-Informationen:

Firma: Isidor GmbH und Co KG

Ansprechpartner: Frank Westphal

Stadt: Brandenburg an der Havel

Telefon: 0049-800-5474367



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.