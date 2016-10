Einladung zum 8. INTENSE Webinar 2016 "Möchten Sie die Effizienz bei der manuellen Prüfung ausgesteuerter Netznutzungsrechnungen in Ihrem Bereich erhöhen?" am Freitag, 28.10.2016 von 10:00 - 11:00 Uhr

(PresseBox) - Sind Sie auch interessiert die Effizienz bei der manuellen Prüfung ausgesteuerter Netznutzungsrechnungen und Mehr-/Minderrechnungen in Ihrem Bereich erhöhen? Haben Sie Schwierigkeiten fehlerhafte Belege in kurzer Zeit zu prüfen und ggf. zu reklamieren?

Die Experten der INTENSE AG präsentieren die Alternative zur INVMON ? die INVOIC Management Solution (IMS). Die INVOIC Management Solution der INTENSE AG stellt umfangreiche Selektionen bereit. Die Ergebnisse werden übersichtlich im ALV aufbereitet und ermöglichen ohne Medienbrüche die direkte Prüfung fehlerhafter Belege. Die Abarbeitung wird über eine Vielzahl von Massenfunktionen beschleunigt.

Erfahren Sie im Webinar am 28. Oktober 2016 von 10:00 ? 11:00 Uhr wie Sie mit der automatischen Bewertung von Zählerständen und Lastgängen Zeit und Kosten im Rechnungskorrekturprozess sparen.

Sichern Sie sich einen der Plätze und melden Sie sich kostenfrei unter diesem Link an. Die Zugangsdaten erhalten Sie anschließend per E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Experte, Herr Christian Herold, immer gerne vorab zur Verfügung.



Die INTENSE AG ist IT-Beratungsunternehmen mit fachlicher und technischer Spezialisierung auf die Energiewirtschaft mit Sitz in Würzburg und Köln. Entsprechend tiefes Branchen- und Prozesswissen sowie fundierte SAP® Implementierungs- und Entwicklungskompetenz kennzeichnet unser Leistungsspektrum für die Branchenlösung SAP® for Utilities / SAP® Energy Data Management/ SAP® Customer Relationship Management (SAP® CRM) sowie Business-Intelligence- und Enterprise-Performance-Management-Lösungen von SAP® BusinessObjects.

Unsere technisch und methodisch hochwertige Beratung ist von innovativem Denken geprägt und mit erstklassigem Umsetzungs-Know-how hinterlegt. Wir gestalten und realisieren End-to-End-Prozesse für Branchen- und Cross-Industry- Lösungen im SAP® Umfeld und achten auf den ganzheitlichen "Fit" von Strategie, Prozess und IT. Die Kompetenz unserer Mitarbeiter reicht von fachlicher und IT-strategischer Konzeption bis hin zur technischen Realisierung.







