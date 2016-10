Argentinien: Net.ar-Domains für jeden

Für alle Lateinamerika-Exporteure interessant

(PresseBox) - Ab dem 1. November 2016 kann jeder -unter den gleichen Bedingungen wie .com.ar- auch die Net.ar-Domains registrieren. Das ist besonders interessant für alle Firmen, die Ihre Marken und Namen nicht unter .com.ar registrieren konnten, weil die gewünschten Domains nicht mehr frei waren.

Sie können nicht direkt unter .ar registrieren, sondern nur unter den com.ar-Domains und net.ar-Domains. Es gibt noch andere offizielle Subdomains unter .ar. Aber sie sind beschränkt, z.B. die int.ar für Organisationen wie die UNESCO. Wir schlagen daher vor, com.ar-Domains oder net.ar-Domains zu bestellen.Seit September 2008 können auch ar-domains mit Sonderzeichen aus dem Spanischen und Portugiesischen registriert werden.

Sie müssen keine Niederlassung in Argentinien haben oder in Argentinien leben, um ar-Domains zu registrieren. Wir ermöglichen die Registrierung von ar-Domains über einen Treuhand-Service.

Unser Partner in Argentinien registriert die Domain für Sie.

Die lateinamerikanischen Domains erfordern oft, dass Sie einen Ansprechpartner vor Ort besitzen. Wir bieten Ihnen die Ansprechpartner vor Ort. Die Bereitstellung der Kontakte vor Ort macht den Preis der Domain teurer. Unser Angebot mit Treuhand-Service kann deshalb preislich nicht mit den zahlreichen Angeboten im Internet ohne Treuhand-Service verglichen werden

Besitzer von ar-Domains haben oft Ihre com.ar-Domain verloren oder Ihnen droht noch der Verlust ihrer Domains. Die Registrierungsstelle der ar-Domains, Nic.ar, fordert eine komplizierte Validierung der Domaineigentümer mit der Bestätigung eines Notars.

Es werden folgende Dokumente für eine Validierung verlangt:

"1.Notary-certified and Apostilled copy of the 'Social Contract' (company creation document).

2.Notary-certified and Apostilled copy of the latest appointment its Board of Directors and other company authorities.



3.Notary-certified and Apostilled copy of company's Tax-ID certificate

4.Filled-in Foreign Registrant Accreditation Form, printed on company letterhead paper and signed by client (no notarization/apostille required)

5.Individuals that act (or that are new and would like to act) as Foreign Registrants at NIC.ar, must now submit a Notarized and Apostilled copy of their passport or government issued photo-ID card."

Viele Einzelpersonen und Unternehmen können diese Validierung nicht oder nicht so schnell durchführen wie Nic.ar das verlangt. Wenn die Kontakte nicht validiert werden, werden die ar-Domains 30 Tage nach Ablauf gelöscht.

Wir können in dieser Situation zu helfen. Sie können bei uns das Wieder-Registrieren Ihrer ar-Domains in der Sekunde der Löschung bestellen - mit einem validierten Kontakt, der als Treuhänder für Sie arbeitet. Aber auch eine bereits vor längerer Zeit gelöschte Ar-Domain können wir mit Treuhänder wieder registrieren -sofern sie noch frei ist.

Dieser Service mit Treuhänder funktioniert natürlich auch bei Neuregistrierungen.

Jede gewünschte Ar-Domain können wir mit Treuhänder neu registrieren, sofern sie frei ist.

