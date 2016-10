PRIX EUROPA: ARTE mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet

Unter dem Motto "Changing Europe!" feierte dieses Jahr der PRIX

EUROPA als größtes trimediales Fachforum für Fernseh-, Hörfunk- und

Online-Produktionen sein 30-jähriges Bestehen. Heute Abend geht das

einwöchige Festival mit der feierlichen Preisverleihungsgala im Haus

des Rundfunks in Berlin zu Ende. Der Lifetime Achievement Award wird

an ARTE "in Anerkennung außergewöhnlicher Verdienste in der

europäischen Medienwelt" verliehen:



"[...] Und es gibt einen europäischen Kulturkanal auf diesem

Kontinent, der sich den interkulturellen Dialog seit 25 Jahren auf

die Fahne geschrieben hat: ARTE - gegründet am 30. April 1991.

Seitdem hat sich ARTE nicht nur konstant an die sich wandelnde

Medienlandschaft angepasst, sondern mit innovativen Inhalten eine

Vorbildfunktion eingenommen und neue Publika erreicht."



ARTE-Präsident Peter Boudgoust nimmt die Auszeichnung, überreicht

durch Harlem Désir, französischer Staatssekretär für Europäische

Angelegenheiten sowie durch Michael Roth, Staatsminister für Europa

im Auswärtigen Amt, entgegen:



"Wir freuen uns über die Ehre, den diesjährigen Liftetime

Achievement Award des PRIX EUROPA zu erhalten. Dieser zeichnet das

Bestreben von ARTE der vergangenen 25 Jahre aus, Austausch unter den

Europäern zu fördern und Menschen zu vereinen, indem wir Kreativität

und Vielfalt ins Zentrum unserer Programme gestellt haben. Der

Lifetime Achievement Award ermutigt uns, diesen Weg weiterzugehen und

spornt uns gleichzeitig an, weiterhin innovative Antworten auf eine

sich schnell wandelnde Medienlandschaft in Europa zu finden."



