Weser-Kurier:Über die Aufgaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen schreibt Silke Looden

(ots) - Die Landwirtschaftskammer berät die Landwirte, soll

sie aber auch kontrollieren. Diese Doppelfunktion birgt

Interessenkonflikte, die das Land Niedersachsen durch eine Reform des

Kammergesetzes lösen will. Wie aber soll das funktionieren, wenn die

Verantwortlichen nach wie vor unter einem Dach arbeiten? Konsequent

wäre es, die staatlichen Kontrollaufgaben in einem Landesamt zu

bündeln, statt sie weiterhin der Vertretung der Landwirte zu

überlassen. Offenbar ist Agrarminister Christian Meyer (Grüne) an der

Agrarlobby gescheitert. Die ist nicht nur beim Landvolk, sondern auch

und gerade in der Landwirtschaftskammer vertreten. Dort werden

EU-Fördergelder beantragt, dort werden Gutachten über neue

Riesenställe erstellt, dort wird kontrolliert und genehmigt. Daran

wird sich auch nach der Reform nichts ändern.







