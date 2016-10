Südwest Presse: Kommentar zum BND-Gesetz

(ots) - Der Bundestag hat das umstrittene BND-Gesetz

beschlossen. Damit zieht die Bundesregierung einen Schlussstrich

unter die Spionageaffäre, die seit den Enthüllungen Edward Snowdens

das Land umgetrieben hat - und es weiter umtreiben wird. Denn das

Gesetz, das dem deutschen Auslandsgeheimdienst straffere Zügel

anlegen soll, wird diesem Anspruch bei weitem nicht gerecht: In

erster Linie legalisiert es nur, was bisher schlicht illegale

Geheimdienstpraxis war. Trotz des Bemühens, durch einen unabhängigen

Beauftragten ein wenig mehr Licht in die Sache zu bringen, bleiben

Bedenken. Denn die Befugnisse des BND werden entgegen aller

juristischen Kosmetik erweitert: Statt wie bisher 20 Prozent der

Kapazität einer Leitung darf der Auslandsnachrichtendienst künftig

den gesamten Datenstrom eines Internetknotens absaugen - dass dabei

entgegen dem gesetzlichen Auftrag des BND auch Deutsche ins Visier

geraten, liegt trotz Filtersystemen auf der Hand. Das ist der

Einstieg in die Massenüberwachung, ein Instrument, das der Staat kaum

jemals wieder abgeben wird. Das letzte Wort wird vermutlich ohnehin

das Bundesverfassungsgericht sprechen. Denn angesichts der tiefen

Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis, die das Gesetz erlaubt, lebt es

vom ersten Tag an mit dem Makel der potenziellen

Verfassungswidrigkeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte einst dem

Ausspähen unter Freunden eine klare Absage erteilt. Dem

internationalen Terrorismus ist ohne eine ebenso länderübergreifende

Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane nicht beizukommen. Neuerdings

heißt es deshalb: Ausspähen mit Freunden. Dazu, das ehrlich

zuzugeben, hat es gestern nicht gereicht.







