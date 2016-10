Eloro Resources Ltd: Erwerb von 100% der Anteile an der La Victoria Gold/Silber Liegenschaft treuhänderisch abgeschlossen



Toronto, ON - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) ("Eloro") und Tartisan Resources Corp. (CSE: TTC) ("Tartisan") freuen sich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des bereits veröffentlichten Kauf- und Verkaufsvertrags (der "Vertrag") bekanntzugeben, dass Eloro den Erwerb von 100% der Anteile an der La Victoria Gold/Silber Liegenschaft treuhänderisch abgeschlossen hat. Eintragung und Zulassung aller zutreffenden Transferleistungen durch die zuständigen peruanischen Behörden stehen bevor.



Den Bestimmungen des Vertrags entsprechend (siehe Pressemeldung vom 5. August 2016) hat Eloro Tartisan 6,000,000 Stammaktien und 3,000,000 Optionsscheine mit eingeschränkter Übertragbarkeit emittiert und Tartisan C$250,000 gezahlt (weniger Berichtigungen als im Vertrag festgelegt). Eloro schuldet Tartisan eine weitere Zahlung in Höhe von C$100,000, zu zahlen bis zum 17. Juli 2017. Die Anteilscheine, Optionsscheine, Fonds, Schuldscheine und andere abschließende Dokumente wurden treuhänderisch erbracht und werden unverzüglich freigegeben, nach zufriedenstellendem Abschluss der Eintragung und Zulassung von: i) allen Übertragungen der Liegenschaftsanteile, mit Ausnahme der San Marino Mineralkonzession, welche übertragen wird, sobald Eloro die letzte Zahlung von C$100,000 getätigt hat, und ii) der Genehmigung der projektbezogenen, die Umwelt betreffenden Zulassung für die Liegenschaft, der "Declaración de Impacto Ambiental" ("DIA"), durch das peruanische Umweltministerium.



Entsprechend der Bestimmungen des Erwerbs gewährt Eloro Tartisan einen 2% Lizenzanteil an der Liegenschaft, von welchem Eloro die Hälfte für C$3 Millionen zurückkaufen kann, wodurch sich der Lizenzanteil von Tartisan auf 1% verringert.



Alle Wertpapiere, welche gemäß dem Vertrag durch Eloro ausgegeben werden, unterliegen einer statutarischen, viermonatigen Halteperiode und einer Absicherungsvereinbarung, wodurch Tartisan für den Zeitraum von 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion in der Übertragung von Eloro-Wertpapieren eingeschränkt wird. Übertragungen im Zeitraum bis zu viereinhalb Jahre nach dem Abschluss werden darüber hinaus limitiert, wie in der Pressemeldung vom 5. August 2016 beschrieben.





Über Eloro Resources Ltd.



Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen, welches kürzlich 100% ungeteilten Anteilen an der La Victoria Liegenschaft erworben hat. Diese liegt im fruchtbaren North-Central Mineral Belt von Peru. La Victoria besteht aus insgesamt 8 Minenkonzessionen, welche eine Fläche von etwa 34.3 Quadratkilometer umfassen und 3 Mineral-Claims von 10.5 Quadratkilometern. Die Liegenschaft befindet sich in einem 50 km Radius zu mehreren produzierenden Goldminen, drei der Goldminen befinden sich sogar in Sichtweite zur Liegenschaft. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf, mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität, und liegt auf einer Höhe von 3,100m bis 4,200m über dem Meeresspiegel. Eloros Portfolio umfasst außerdem Gold- und Basismetall-Liegenschaften in Nord- und West-Quebec.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Thomas Larsen, Präsident und CEO oder Jorge Estepa, Vizepräsident der Eloro Resources Ltd. über (416) 868-9168.

Informationen in dieser Pressemitteilung können prognostische Informationen enthalten. Aussagen, welche prognostische Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass prognostische Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf prognostische Informationen verlassen.



Weder die TSXV, noch ihr Regulation Services Provider (wie der Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird), sind für die Zulänglichkeit oder Exaktheit dieser Veröffentlichung verantwortlich zu machen.



Kommentare zur Pressemitteilung