Weser-Kurier:Über den Boykott-Verzicht der Werder-Ultras im Spiel bei RB Leipzig schreibt Thorsten Waterkamp

(ots) - Werders Ultras boykottieren an diesem Sonntag die

Partie ihrer Mannschaft in Leipzig nicht. In einem Kommunique heißt

es verkürzt: Warum sollten sie die Kommerzialisierung Leipzigs

verteufeln, wenn Werder nach denselben wirtschaftlichen Regeln

spielt? Die Kurve beweist Köpfchen.(...)Auch Werder ist eine Firma,

eine GmbH & Co. KG auf Aktien. Qua Rechtsform gibt es zwar noch vier

"eingetragene Vereine" in der Liga - dass dazu aber auch die mit

Millionen um sich werfenden Schalker und Leipziger zählen, entlarvt

das Geschrei um bedrohte Fußballtraditionen als absurd. Die Ironie an

der Geschichte ist, dass das ausgerechnet Ultras erklären müssen.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.10.2016 - 19:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1415512

Anzahl Zeichen: 973

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 50 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung