Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken vergeben Journalistenpreise 2016 / Freie Journalistin aus Dachau sowie Redakteure des Bayerischen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet

(ots) - Die Volksbanken und Raiffeisenbanken im

Freistaat haben heute zum fünften Mal seit 2012 herausragende

Arbeiten bayerischer Journalisten ausgezeichnet. Gewinner der drei

vergebenen Preise sind die freie Journalistin Julia Graven, Philipp

Grüll vom Bayerischen Rundfunk und Frederik Obermaier von der

Süddeutschen Zeitung sowie Julia Häglsperger und Robert Grantner,

ebenfalls vom Bayerischen Rundfunk. Sie wurden im Rahmen einer

Festveranstaltung in Ingolstadt geehrt. Ihre Preise sind mit

insgesamt 20.000 Euro dotiert.



Der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, Jürgen Gros, hob

in seiner Eröffnungsrede den Wert von Qualitätsjournalismus für die

Gesellschaft hervor. Die zahlreichen für die Preise eingereichten

Beiträge würden das beweisen: "Sie liefern Antworten, schaffen

Bewusstsein, öffnen das geistige Auge. Sie machen Missstände

öffentlich. Und sie tragen im besten Fall dazu bei, diese Missstände

zu beseitigen", so Gros. Nach der Übergabe der Preise hielt Dirk

Ippen, Verleger und Herausgeber (unter anderem Münchner Merkur und

tz), eine Festrede zum Thema "Freiheit braucht Mut - Gedanken zur

Pressefreiheit".



Julia Graven erhielt den Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis (8.000

Euro) zum Thema wirtschaftliche Bildung für ihre vierteilige

Artikelserie "Weiter geht's", die im Wirtschaftsmagazin Impulse

erschienen ist. Darin porträtiert die Journalistin kleine und

mittlere Unternehmen, die vor der Herausforderung einer

Unternehmensnachfolge standen. Die Jury überzeugte, dass Graven "mit

Liebe zum Detailwissen ein ungemein wertvolles Kompendium zur

Betriebsübergabe geschaffen hat, das der hohen gesellschaftlichen

Relevanz des Themas mehr als gerecht wird". Die Laudatio bei der

Preisverleihung hielt Andreas Bachmann, Bayerischer Rundfunk,

Redaktionsleiter "Kontrovers" sowie Moderator "Report München".





Der Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis (8.000 Euro) für

Verbraucherschutz ging an Philipp Grüll (Bayerischer Rundfunk) und

Frederik Obermaier (Süddeutsche Zeitung). Sie erhielten die

Auszeichnung für ihre gemeinsamen Arbeiten "Die Story: Die Spur führt

nach Niederbayern", ausgestrahlt im BR Fernsehen, und "Verdorben",

erschienen in der Süddeutschen Zeitung. Mit ihrer Recherche deckten

die beiden Journalisten die Hintergründe einer europaweiten

Salmonellen-Epidemie auf. Dabei stießen sie auf die niederbayerische

Firma Bayern-Ei als möglichen Verursacher der Erkrankungen und auf

eine zögerliche Informationspolitik der Behörden. Die Jury urteilte:

"Die Aufdeckung des Skandals löst letztendlich den Existenzgrund für

Journalismus ein. Was wäre, wenn die Missstände nicht aufgefallen,

wenn nicht weiterrecherchiert worden wäre?" Der Büroleiter des

Handelsblatts in München, Axel Höpner, würdigte die Preisträger in

seiner Laudatio.



Julia Häglsperger und Robert Grantner nahmen den Förderpreis für

junge Journalisten (4.000 Euro) zum Themenfeld Digitalisierung für

die Reportage "Jetzt mal ehrlich: Wie sicher sind unsere Daten?", BR

Fernsehen, entgegen. In dem Beitrag begab sich das Fernsehteam auf

Spurensuche bei einer Familie im Bayerischen Wald. Dabei zeigte sich

exemplarisch, wie leichtfertig Nutzer beim Online-Einkauf, beim

Chatten oder Surfen persönliche Daten preisgeben, die nicht nur für

Internetgiganten wertvoll sind. Trotz der Warnungen von

Sicherheitsexperten gaben die Familienmitglieder an, ihr Verhalten

nicht ändern zu wollen. Die Jury: "Das erschreckt und alarmiert.

Gerade dieses Ende macht den hohen Aufklärungswert dieses Stücks und

damit seine Preiswürdigkeit aus." Martin Wanninger, der

stellvertretende Chefredakteur der Passauer Neuen Presse, übernahm

die Laudatio für die beiden Nachwuchsjournalisten.



Mehr Informationen über die Gewinner, ihre Arbeiten, die Preise

und die Jury stehen unter https://www.gv-bayern.de/journalistenpreise

bereit.



Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt die

Interessen von 1.294 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen

269 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.025 ländliche und

gewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 52.000 Beschäftigten und

2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischen

Genossenschaften eine der größten mittelständischen

Wirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 30.06.2016)







