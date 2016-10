Schwäbische Zeitung: Leitartikel zu BND-Reform: Wer kontrolliert hier wen?

(ots) - Wer in Berlins Mitte die auf 260 000

Quadratmetern Grundfläche stehende neue Trutzburg des BND sieht, der

ahnt, wo die heimliche Macht im Staat sitzt. Durch die BND-Novelle

wird sie nicht beschnitten, sondern, im Gegenteil, legitimiert. Der

Bundesnachrichtendienst soll Zugriff auf mehr Daten erhalten.

Gleichzeitig aber soll auch die Kontrolle durch das Parlament

gestärkt werden. Der Stein kam durch die NSA-Affäre ins Rollen. Doch

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bis heute nicht aufgeklärt, ob und

wie sie von der NSA ausspioniert wurde. Vor allem hat sie nie gesagt,

in welchem Umfang der BND beteiligt war. Trotzdem soll die BND-Reform

jetzt eine Art Schlussstrich unter die Affäre setzen. Bedenken sollen

von gestern sein. Schließlich geht es heute um die Bekämpfung des

islamistischen Terrors. Wenn der CDU-Abgeordnete Armin Schuster

warnt, man könne sich schließlich nicht abends genüsslich unter die

Schutzdecke der Sicherheitsdienste legen und morgens dann deren

Abschaffung fordern, hat er Recht. Aber man muss trotzdem überprüfen,

ob die Schutzdecke gut und warm ist, oder ob sie so schwer wiegt,

dass man darunter ersticken könnte. Das Parlamentarische

Kontrollgremium hat diese Aufgabe. Es soll jetzt endlich mehr

Personal und Geld bekommen. Die Koalition verspricht einen

Quantensprung bei der Kontrolle und einen breiten Blick auf das

nachrichtendienstliche Alltagsgeschäft. Wenn die Stabsstelle aber von

einem Beamten geleitet wird, der aus dem Innenministerium kommt, und

damit aus der dem BND übergeordneten Behörde, sind Zweifel an der

Wirksamkeit dieser Aufsicht erlaubt. Auch wenn jeder weiß, dass

deutsche und US-Geheimdienste helfen, die Sicherheit deutscher Bürger

zu gewährleisten, muss die Frage gestellt werden: Rechtfertigt dies

das anlasslose Ausspähen von Millionen Deutschen? Es war nicht Sabine

Leutheusser-Schnarrenberger, es war Benjamin Franklin, der gesagt



hat, wer Freiheit aufgebe, um Sicherheit zu erlangen, werde am Ende

beides verlieren.







