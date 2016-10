Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Energiewende

(ots) - von Martin Anton, MZ



Die EEG-Umlage steigt. Die Netzbetreiber erhöhen die Entgelte,

weil die Energiewende schneller vorankommt als der Netzausbau. Dem

Endverbraucher wird damit der Eindruck vermittelt, dass der Umstieg

auf erneuerbare Energien teurer ist als das Festhalten an Atom und

Kohle. Das stimmt natürlich nicht. Allerdings ist die Energiewende so

wie sie jetzt stattfindet unsozial. Es ist unbestritten, dass die

Atomenergie eine Stromerzeugung der indirekten Kosten ist. Soll

heißen: Auch wenn der beim Verbraucher ankommende Strompreis

verhältnismäßig niedrig sein mag, sind die Folge- und Nebenkosten

deutlich höher. Nur, dass große Teile dieser Kosten der Staat

getragen hat, beziehungsweise noch tragen wird, wie der

Entsorgungspakt zwischen Versorgern und Bundesregierung zeigt. Der

Staat heißt wir alle, die Steuerzahler. Während das Steuersystem nach

Einkommen abgestuft ist, trifft der Strompreis jeden Kunden gleich

hart - vorbehaltlich der Möglichkeiten, die sich durch den Wettbewerb

der Anbieter untereinander ergeben. Eine Strompreiserhöhung von 60

Euro im Jahr, wie sie durch die Netzentgelterhöhung droht, trifft

wohlhabende Haushalte weniger hart als arme Haushalte. Auch das

direkte Profitieren von der Energiewende durch das Betreiben oder

anteilige Besitzen von regenerativer Energien ist eher den

wohlhabenden Schichten vorbehalten. Ein Mindestlohn-Jobber kann kaum

Anteile an einem Windpark kaufen, muss aber die EEG- Umlage zahlen.

Die ungleiche Belastung der Haushalte durch die Energiewende wird

sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch verstärken. Die

Politik muss Lösungen finden, damit das Projekt Atom- und

Kohleausstieg nicht an Zustimmung verliert. Aber auch innovative

Geschäftsideen für die Energiewende sind gefragt - von großen und

kleinen Anbietern.







