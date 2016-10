Bodenbelag Großhandel revolutioniert den Vertrieb

Vorteil Online: Wie der neue Bodenbelag Großhandel mit günstigen Einkaufspreisen und neuen Tools Vertriebswege modernisiert

bodenprofi.de revolutioniert den Bodenbelag Großhandel

(firmenpresse) - bodenprofi. de ist der neue wegweisende Online Großhandel für Bodenbeläge. Mit riesigem Sortiment lässt er viele Produkte direkt vom Hersteller auf die Baustelle liefern und kann so beste Einkaufspreise bieten. bodenprofi.de ist der erste reine Online Großhandel, der die neuen Bedürfnisse von Endkunden und B2B-Kunden wie Bodenlegern reflektiert. Jeder Bodenleger, Raumausstatter und Malermeister hat mit bodenprofi .de Zugriff auf eine umfassende Auswahl an Bodenbelägen und Zubehör-Produkten zu günstigen Staffelpreisen.

bodenprofi .de bietet Bodenlegern und Bodenbelag Objekteuren eine neues Verkaufswerkzeug und beste Preise

Henkelmänner haben heute ausgedient, Schauräume sind nur mehr teurer Ballast. Der moderne Bodenger kauft, verkauft und präsentiert Bodenbeläge heute online. Der Endkunde erwartet heute Preistransparenz, Service und schnelle Lieferung. Mit bodenpropfi .de kann jetzt jeder Bodenleger, Bodenbelag Objekteur, Raumausstatter oder Malermeister seinem Kunden diese Vorteile bieten. Denn bodenprofi.de bietet neben sehr günstigen Großhandelspreisen, verschieden Online Werkzeuge, wie zum Beispiel ein Tool zur Kalkulation von Angeboten und vieles mehr.

Der bodenprofi. de Online Großhandel für Bodenbeläge hat ein Konzept entwickelt, das Bodenlegern und Raumausstattern nicht nur günstige Staffelpreise mit Zahlungszielen bietet. Auf Anfrage stellt bodenprofi .de seinen Gewerbekunden Tablets zur Verfügung, mit denen sie die Produkte direkt bei Ihrem Endkunden präsentieren können. Muster werden schnell versandkostenfrei geliefert.

Online Tools helfen dem Bodenleger und Objekteur bei Einkauf, Verkauf und Kalkulation

Der Gewerbekunde hat auf bodenprofi .de die Möglichkeit, seinem Kunden während oder nach dem Beratungsgespräch ein Angebote zu kalkulieren und ihm dies als PDF-Datei zuzusenden. Arbeitsleistung kann ebenfalls kalkuliert werden. Der Kunde erhält innerhalb kurzer Zeit sein Angebot, seine Muster und kann schnell eine Entscheidung treffen. Der Schauraum und das Büro in der Hosentasche als Werkzeug im Tablet Computer spart viel Zeit und vereinfacht den Verkaufsprozess entscheidend.

Bodenbelag Präsentation mit bodenprofi .de leicht gemacht

Der klassische Schauraum hat mit bodenprofi .de ausgedient. So wird der Verkauf und die Verlegung von Bodenbelägen auch für Malermeister zu einem lohnenden Zusatzgeschäft und zusätzlichem Service am Kunden. Jeder Partnerhändler von bodenprofi .de kann seinen Kunden Gutscheincodes weiter geben, und verdient so auch am Einkauf seiner Kunden mit. Der Bodenleger hat Zukunft im Online Zeitalter, wenn er Partnerhändler des Bodenbelag Online Großhandels ist. Hier melden Sie sich als gewerblicher bodenprofi. de Vertriebspartner an.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bodenprofi.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

bodenprofi.de wird als Bodenbelag Fachhandels Plattform seit 2012 für Endkunden und B2B Kunden betrieben. Der Bodenbelag Online Shop bietet über 25.000 Bodenbeläge und Fußboden-Produkte wie Laminat, Teppichboden, PVC-Boden, Parkett-Boden, Linoleum, Korkboden, Vinyl-Designbelag sowie Bodenbelag-Zubehör und Nebenprodukte zu günstigen Preisen für Endkunden sowie auch zu sehr günstigen Staffelpreisen für Bodenleger und gewerbliche Kunden der Baunebengewerbe. bodenprofi.de vermittelt Bodenleger, erstellt Projekt-Angebote und unterstützt Raumausstatter, Bauherren, Architekten, Ladenbauer oder Messebauer.

Dies ist eine Pressemitteilung von

mbb - Ihr Bodenausstatter GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Bodenprofi Service-Center Berlin

Marc Orthmann

OdF-Platz 2

16775 Löwenberger Land

shop(at)bodenprofi.de

033094-71987-0

http://www.bodenprofi.de



Datum: 21.10.2016 - 22:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415529

Anzahl Zeichen: 3108

Kontakt-Informationen:

Firma: mbb - Ihr Bodenausstatter GmbH

Ansprechpartner: Marc Orthmann

Stadt: Löwenberger Land

Telefon: 033094-71987-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung